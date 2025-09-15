DOBITNICI EMI NAGRADA 2025: Dečak (15) ušao u istoriju kao najmlađi dobitnik, a evo koja serija je odnela titulu najbolje

Najveća televizijska noć, ekvivalent Oskaru, odžana je sinoć u Los Anđelesu prilikom koje su dodeljene prestižne Emi nagrade.

Severans je predvodio sa 27 nominacija, zatim Pingvin sa 24 nominacije i Studio sa 23 nominacije,a serije poput Belog lotosa, Pita, Medveda i Osnovne škole Abot takođe su se našle među nominovanim.

Dodelu televizijskih priznanja vodio je komičar Nejt Bargace, a među okupljenima su se našle najveće zvezde Holivuda.

Dobitnici Emi nagrada 2025

Izvanredna dramska serija: The Pitt

Izvanredna TV komedija: The Studio

Izvanredna ograničena ili antologijska serija: Adolescence

Najbolji glumac u dramskoj seriji: Noa Vajl, The Pitt

Najbolja glumica u dramskoj seriji, Brit Lauer, Severance

Najbolji sporedni glumac u dramskoj seriji, Tramel Tilman, Severance

Najbolja sporedna glumica u dramskoj seriji, Ketrin Lanasa, The Pitt

Najbolji glumac u TV komediji, Set Lodžer, The Studio

Najbolja glumica u TV komediji, Džin Smart, Hacks

Najbolji sporedni glumac u TV komediji, Džef Hiler, Somebody Somewhere

Najbolja sporedna glumica u TV komdiji Hana Ejbinder, Hacks

Najbolji glumac u ograničenoj/antologijskoj seriji, Stiven Grejem, Adolescence

Najbolja glumica u ograničenoj/limitiranoj seriji, Kristin Milioti, The Penguin

Najbolji sporedni glumac u ograničenoj/antologijskoj seriji, Oven Kuper (15), Adolescence

Najbolja sporedna glumica u ograničenoj/limitiranoj seriji, Erin Doetri, Adolescence

Najbolji gostujući glumac u dramskoj seriji: Šon Hetosi, The Pitt

Najbolja gostujuća glumica u dramskoj seriji, Merit Viver, Severance

Najbolji gostujući glumac u TV komediji, Brajan Krenston, The Studio

Najbolja gostujuća glumica u TV komediji, Džulijan Nikolson, Hacks

Petnaestogodišnji Oven Kuper je sinoć ušao u istoriju kao najmlađi glumac ikada nagrađen Emijem. On je čuveno priznanje dobio za ulogu u seriji Adolescencija.



