DOBITNICI EMI NAGRADA 2025: Dečak (15) ušao u istoriju kao najmlađi dobitnik, a evo koja serija je odnela titulu najbolje

Najveća televizijska noć, ekvivalent Oskaru, odžana je sinoć u Los Anđelesu prilikom koje su dodeljene prestižne Emi nagrade.
Severans je predvodio sa 27 nominacija, zatim Pingvin sa 24 nominacije i Studio sa 23 nominacije,a serije poput Belog lotosa, Pita, Medveda i Osnovne škole Abot takođe su se našle među nominovanim.
Dodelu televizijskih priznanja vodio je komičar Nejt Bargace, a među okupljenima su se našle najveće zvezde Holivuda.
Dobitnici Emi nagrada 2025
- Izvanredna dramska serija: The Pitt
- Izvanredna TV komedija: The Studio
- Izvanredna ograničena ili antologijska serija: Adolescence
- Najbolji glumac u dramskoj seriji: Noa Vajl, The Pitt
- Najbolja glumica u dramskoj seriji, Brit Lauer, Severance
- Najbolji sporedni glumac u dramskoj seriji, Tramel Tilman, Severance
- Najbolja sporedna glumica u dramskoj seriji, Ketrin Lanasa, The Pitt
- Najbolji glumac u TV komediji, Set Lodžer, The Studio
- Najbolja glumica u TV komediji, Džin Smart, Hacks
- Najbolji sporedni glumac u TV komediji, Džef Hiler, Somebody Somewhere
- Najbolja sporedna glumica u TV komdiji Hana Ejbinder, Hacks
- Najbolji glumac u ograničenoj/antologijskoj seriji, Stiven Grejem, Adolescence
- Najbolja glumica u ograničenoj/limitiranoj seriji, Kristin Milioti, The Penguin
- Najbolji sporedni glumac u ograničenoj/antologijskoj seriji, Oven Kuper (15), Adolescence
- Najbolja sporedna glumica u ograničenoj/limitiranoj seriji, Erin Doetri, Adolescence
- Najbolji gostujući glumac u dramskoj seriji: Šon Hetosi, The Pitt
- Najbolja gostujuća glumica u dramskoj seriji, Merit Viver, Severance
- Najbolji gostujući glumac u TV komediji, Brajan Krenston, The Studio
- Najbolja gostujuća glumica u TV komediji, Džulijan Nikolson, Hacks
Petnaestogodišnji Oven Kuper je sinoć ušao u istoriju kao najmlađi glumac ikada nagrađen Emijem. On je čuveno priznanje dobio za ulogu u seriji Adolescencija.
