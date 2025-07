BILA JE UDATA ZA ČUVENOG GLUMCA IZ TESNE KOŽE, SARAĐIVALA SA BRUSOM VILISOM I SOFIJOM KOPOLOM: Ko je Bojana Nikitović, Srpkinja nominovana za Emi nagradu?

Malo je poznata činjenica da je 7 godina bila u braku sa čuvenim Brankom iz "Tesne kože", s kojim ima sina Vuka.

Juče su objavljene nominacije za Emi nagrade, a interesantno je da se među nominovanima našla i čuvena Srpkinja.

Kostimografkinja Bojana Nikitović i njen asistent njen pomoćnik Srđan Perić nominovani su za najprestižnije televizijske nagrade Emi to za svoj rad na seriji "Dina: Proročanstvo".

Dizajneri kostima iz Srbije zaslužili su priznanje u žanru fantastike i naučne fantastike, nakon što su već dobili priznanje Udruženja kostimografa (Costume Designers Guild) u kategoriji za najbolji naučno-fantastični televizijski projekat.

- Kakav dan! Dobili smo nominaciju za Emi! Ogromno hvala mom neverovatnom timu za kostime na Dune Prophecy! Toliko talentovanih ljudi koje volim i bez kojih ovo ne bi bilo moguće! Hvala svima- napisala je Bojana Nikitović na svom Instagramu.

O radu na seriji "Dina: proročanstvo"

- Imali smo nešto što je ličilo na fabriku koja radi bez prestanka — stotine kostima u proizvodnji. Priznaću, pomalo sam kontrol-freak. Volim da budem uključena u sve — možda i previše. Teško mi je da pustim stvari. Ali kada budem sigurna da je nešto dobro, mogu da ga prepustim. U poslednjih pet-šest godina, izgradila sam tim od oko 20 do 30 ljudi sa kojima redovno radim na velikim projektima. Potpuno im verujem. Imamo umetnike za tekstil, majstore za metal, majstore za kožu — i naravno, moje najbliže saradnike, moje asistente. To su ljudi na koje se zaista oslanjam. Neverovatno je ispunjavajuće predati im ideju i znati da će je ne samo ostvariti, već dodati i nešto svoje što će je učiniti još boljom.- rekla je Bojana o radu na ostvarenju "Dina: proročanstvo"

Ko je Bojana Nikitović?

Bojana Nikitović rođena je 26. maja 1965. godine u Beogradu.

NJen otac Dragan Nikitović je bio sportski novinar i komentator, a Bojana nikada nije krila da su joj u životu uvek bile inspiracija i uzor "jake" žene iz porodice njene majke Vojislave.

- Vera i Voka, moje bake-tetke, obeležile su moje detinjstvo. Vera je bila pravi renesansni lik – pisala je romane pod pseudonimom, slikala, pevala i kuvala s bisernom ogrlicom oko vrata. S druge strane, Voka, modna ikona, bila je moj prvi pravi uzor. NJihova samostalnost, stil i energija oblikovali su me kao osobu - pričala je svojevremeno Bojana.

Odrasla je u toplom porodičnom okruženju punom ljubavi koje joj je omogućilo da razvije svoju kreativnost i ljubav prema umetnosti.

Poseban uticaj na Bojanu i njeno buduće zanimalje imala i tetka Drakče koja je završila smer tekstil na Fakultetu primenjenih umetnosti.

- Kada se okupimo, sve pršti od energije! Moje detinjstvo je bilo obeleženo ovim jakim, posebnim ženama koje su oblikovale moj pogled na svet - isticala je Bojana za domaće medije.

Da želi da bude kostimografkinja, Bojana je znala nakon završetka osnovne škole.

Fakultet primenjenih umetnosti je upisala iz drugog puta, a godinu dana koliko je nakon nepoloženog prijemnog čekala na drugu šansu, iskoristila je da nauči jezike: engleski i italijanki.

Prvi poslovni angažman je bio u Narodnom pozorištu, a dogodio se kada ju je Egon Savin pozvao da napravi kostime za predstavu Laža i paralaža.

Tu je stekla reputaciju, pa je kasnije raidla sa LJiljanom Dragović i Mirom Čohadži.

Prelomni trenutak u karijeri je bio poziv reditelja Branka Pleše da dizajnira kostime za predstavu Kus Petlić.

NJen rad do sada obuhvata više od 39 filmskih i televizijskih produkcija, 113 pozorišnih predstava, 5 opera i 4 baleta.

Uglavnom je radiola za italijanske producente, a radil aj ei kao prvi asistent kostimografkinje Milene Kanonero, koja je i dobitnica Oskara za kostim za film Sofije Kopole "Marija Antoaneta"

Dobitnica je brojnih nagrada

Ima tri Sterijine nagrade, tri nagrade Jugoslovenskog udruženja primenjenih umetnika i dizajnera, a tri puta je proglašena i za najboljeg dizajnera kostima u magazinu Scena.

Put do jedne od najtraženijih kostimografkinja u filmskoj industriji nije bio lak.

- Počela sam kao neko ko je iz Srbije došao da pomaže oko glumaca jer govori engleski. Na tom putu bilo je mnogo saplitanja, ogovaranja i podmetanja. Ali ostajala sam. Na filmu uvek gubi onaj koji odlazi - govorila je Bojana.

Bojana Nikitović sarađivala je sa najvećim holivudskim imenima, od Kejt Blanšet, Brusa Vilisa, Krisa Hemsvorta i Kjet Bekinsejl.

Sa Brusom Vilisom je sarađivala na filmu "Umri muški" iz 2013. godine

- Za njega smo kupili košulju, pantalone i jaknu. Maltene smo zaustavili proizvodnju toga, da ne bude neko ko ima na ulici košulju i jaknu kao Vilis. U akcionim filmovima imate ponavljanja, a Brus je imao sedmoricu kaskadera i svaki od njih ima identičan kostim, a taj kostim se uništava - rekla je Bojana za BLic.

Brak sa čuvenim Brankom iz "Tesne kože"

Malo je poznata činjenica da je Bojana Nikitović u prošlosti bila u braku sa glumcem Gojkom Baletićem, koji smo zavoleli kao Brank, najstarijeg sina Mite Pantića iz "Tesne kože".

Oni iz braka imaju sina Vuka, a kako je Gojko pričao svojevremeno za Kurir, razvod mu je veoma teško pao.

- Mi smo oduvek slavili slavu i bili smo u veri. Ja sam sedam godina bio u braku sa našom čuvenom kostimografkinjom, čuj, našom, svetskom kostimografkinjom Bojanom Nikitović, sa kojom imam sina Vuka. Razvod mi je jako teško pao. Bila je to traumatična i gorka pilula i stvarno mislim da ljudi treba da urade sve da spreče to, a ne da se samo okrenu i odu. A posle trpe ljudi, a naročito deca. Bio sam u teškom stanju i javio mi se glas da treba da odem u Hilandar. To je bilo pre 25 godina i bilo je teško doći, jer je bilo dosta začkoljica i papirologije - ispričao je tada Gojko Baletić.

