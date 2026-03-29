DODELA OSKARA SE SELI IZ HOLIVUDA: Evo gde će se održavati u budućnosti

Najprestižnija svetska filmska nagrada koju dodeljuje američka Akademija filmskih umetnosti i nauka od 1929. uskoro će dobiti novi dom – onaj koji više neće uključivati i povezani tržni centar. Oskari će, piše CNN, 2029. preseliti iz Dolbi teatra u srcu Holivuda u Peacock Theater u sklopu L.A. Live-a, velikog turističkog centra u centru Los Anđelesa, objavila je u četvrtak Akademija. Naveli su da će Peacock Theater, koji je od 2008. takođe domaćin Primetime Emmy Awards-a, proći kroz sveobuhvatna poboljšanja, što je deo novog ugovora s gigantom za sport i zabavu AEG-om, vlasnikom kompleksa L.A. Live-a.

Plaza L.A. Live-a, čija ponuda restorana trenutno uključuje lanac sportskih barova Jard Haus, biće mesto održavanja kultnog crvenog tepiha Oskara, navodi se u saopštenju. Promena lokacije poklopiće se s novim striming "domom" Oskara na Jutjubu, takođe počevši od 2029. Od 2002. Oskari se održavaju u Dolbi teatru, ranije poznatom kao Kodak teatar, na Hollywood Boulevard-u. Nalazi se uz poznati TCL Chinese Theatre i usred holivudske Staze slavnih, s jasnim pogledom na slavni znak Holivud, ako se nađete na pravom mestu.

Pozorište sa 3400 sedišta izgrađeno je posebno za prenos dodele Oskara, s dizajnerskim elementima koji prizivaju zlatno doba Holivuda. Stubovi na kojima su ispisana imena dosadašnjih dobitnika nagrade za najbolji film okružuju poznate stepenice koje vode do pozorišta. Iako je unutrašnjost pozorišta glamurozna i jedinstvena prezentacija Holivuda u svoj njegovoj raskoši, ono se nalazi unutar tržnog kompleksa koji uključuje prodavnice poput Sephore i Lidsa, što predstavlja pomalo neobičan kontrast formalnosti Oskara. Za one koji nisu upoznati s rasporedom prostora, lift u tržnom centru koji prevozi zvezde s jednog nivoa na drugi pruža pogled na Dave & Buster’s dok se upućuju prema gornjem nivou kompleksa kako bi prisustvovali Guvernerovom balu, svečanoj zabavi Akademije nakon dodele.

Na mnogo načina preseljenje u L.A. Live ima sličnu atmosferu, osim što je, umesto prodavnica, Peacock Theater okružen kuglanom Lucky Strike, nekoliko manjih pozorišta i, naravno, Crypto.com Arenom, domom Los Anđeles Lejkersa i dodele Grammy Awards-a. Oskari su se u prošlosti održavali i u centru grada, s ranijim lokacijama poput Shrine Auditorium-a i Dorothy Chandler Pavilion-a. Prema saopštenju, Oskari će se emitovati na ABC-ju i održavati u Dolbi teatru do 2028, kada će se održati 100. ceremonija dodele, pre velikog preseljenja na Jutjub i u središte Los Anđelesa.

