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ZBOG ČEGA TREBA DA OPEREMO BANANE ČIM IH DONESEMO IZ PRODAVNCIE? Većina to zaboravlja

Banane verovatno spadaju među voće koje najčešće samo stavimo u činiju čim stignemo iz prodavnice. Koru svakako ne jedemo, pa mnogima nikada ne padne na pamet da ih operu.

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Foto: Deposit/ bhofack2
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Ipak, postoji dobar razlog da ovu naviku promenite, kora banane može na sebi da ima nečistoće, mikroorganizme, ali i delove voćnih mušica.

Banane mogu privući voćne mušice

Zrele banane svojim mirisom privlače voćne mušice, a one mogu položiti jaja na površinu kore. Zato se ponekad čini da su se ove sitne mušice preko noći pojavile u kuhinji čim ste doneli voće.

Pranjem kore smanjuje se količina nečistoća koje unosite u kuhinju i koje mogu dospeti na ruke dok rukujete bananama.

Bakterije mogu dospeti i na ruke

Banane tokom puta od plantaže do prodavnice prolaze kroz mnogo ruku i različite površine. Na kori se mogu naći mikroorganizmi koji potiču iz zemlje, vazduha ili sa površina sa kojima je voće dolazilo u kontakt.

Problem može nastati i kada nožem presečete neopranu koru, ono što se nalazi spolja može dospeti na deo voća koji ćete pojesti.

Dovoljno je kratko ispiranje

Pranje banana ne zahteva nikakvo posebno sredstvo. Operite ruke sapunom, zatim banane isperite pod hladnom tekućom vodom oko 30 sekundi, dok prstima nežno trljate koru. Na kraju ih osušite čistom kuhinjskom krpom.

(Stvar ukusa)

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