OVAJ GRAD JE PROGLAŠEN ZA NAJBOLJI ZA ŽIVOT GENERACIJE ZED: Istraživanje obuhvatilo hiljade mladih širom sveta

Na osnovu istraživanja koje je obuhvatilo hiljade mladih širom sveta, magazin "Time Out" proglasio je Tokio za najbolji grad za generaciju Zed u 2026. godini. Iza ove titule ne stoji samo bogat noćni život, već skup navika i vrednosti koji definišu šta mladi danas traže od urbanog okruženja.

Magazin Tajm Aut, u saradnji sa turističkom agencijom "Intrepid Travel", objavio je svoju godišnju listu najboljih svetskih gradova za pripadnike generacije Zed. Istraživanje je osmišljeno da "zaviri" iza stereotipnih predstava o tome šta mladi, rođeni između 1997. i 2012. godine, zaista cene.

Na osnovu odgovora hiljada stanovnika mlađih od 30 godina, japanska prestonica Tokio zauzela je ubedljivo prvo mesto, dokazujući da privlačnost jednog grada leži u složenoj kombinaciji faktora, a ne samo u noćnom životu.

Promena prioriteta i potraga za zajednicom

Dok su noćni život i kultura i dalje ključni aspekti urbanog iskustva za mlade, oni su samo deo šire slike. Istraživanje otkriva da generacija Zed podjednako vrednuje osećaj zajedništva, pristupačnu kulturu i mogućnost pronalaženja radosti u svakodnevici.

Liv Keli, putopisac za Tajm Aut, objašnjava promenu: "Gradovi koji su se dobro rangirali su oni u kojima ljudi lako ostvaruju društvene kontakte. To govori o promeni ka preferiranju interakcije licem u lice." Mladi sve više traže "treće prostore" - mesta van kuće i posla gde mogu da se povezuju sa drugima bez nužnog konzumiranja alkohola ili trošenja mnogo novca. Anketa je obuhvatila 4.000 ispitanika u 150 gradova, a konačna rang lista je formirana na osnovu njihovih ocena faktora kao što su sreća, pristupačnost, mogućnost šetnje, zelene površine i lakoća sklapanja prijateljstava.

Tokio kao pulsirajuće srce zadovoljstva

Pobeda Tokija nije iznenađenje kada se uzmu u obzir rezultati. Svaki ispitanik iz generacije Zed u japanskoj prestonici izjavio je da pronalazi radost u svakodnevnim iskustvima. Grad je dobio izvanredne ocene za sreću, pešačku infrastrukturu i kulturni pristup. Čak 89 odsto mladih stanovnika pozitivno je ocenilo noćni život, mada je važno napomenuti da ga je samo 33 odsto smatralo pristupačnim.

Ipak, Tokio nudi brojne alternative skupim klubovima: od karaoka i tradicionalnih javnih kupatila do sportskih centara i večeri društvenih igara. Gradski program "Welkome Youth" omogućava mlađima od 18 godina besplatan ulaz na odabrane izložbe. Efikasan javni prevoz i neverovatna mogućnost pešačenja kroz različite kvartove, od "električnog grada" Akihabare do boemske Šimokizave, čine Tokio izuzetno privlačnim mestom za život i istraživanje.

Drugo mesto na listi zauzeo je Porto, koji je oduševio mlade svojim izuzetnim osećajem zajedništva - sto odsto ispitanika ga je ocenilo pozitivno. Pored toga, 93 odsto njih je opisalo portugalski grad kao pristupačan, što se odnosi na hranu, piće i kulturu, a svi su se složili da je prelep.

Na trećem mestu je Melburn, grad čija je restoranska i kulturna scena dobila jednoglasno odobravanje. Iako se ne smatra jeftinim, nudi bogatstvo nezavisnih pozorišta i žive muzike. Edinburg, kao najviše rangirani grad u Ujedinjenom Kraljevstvu, našao se na četvrtom mestu. Čak 90 odsto mladih je srećnije u Edinburgu nego bilo gde drugde, ceneći spoj zelenila, kulture i noćnog života. Prvih pet zaokružuje Šangaj, koji se istakao po društvenosti. Čak 76 odsto ispitanika je reklo da je u Šangaju lako upoznati nove ljude.

(RTS)

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