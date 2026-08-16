ZAŠTO BLIZNAKINJE ĆERKE KRALJICE RANIJE NE MOGU DA NASLEDE TRON: Evo šta kaže jordanski zakon

Ćerka kraljice Ranije rodila je bliznakinje.

Jordanska kraljevska porodica ima još jedan prinovak. Ćerka kraljice Ranije i kralja Abdulaha II ponovo je postala majka — i to ovoga puta bliznakinjama.

Skoro godinu i po dana nakon rođenja njihovog prvog deteta, ćerke Amine, princeza Iman i njen suprug, Džamil Aleksandar Termiotis, dobili su bliznakinje. Hašemitski dvor zvanično je potvrdio ovu srećnu vest: NJeno Kraljevsko Visočanstvo Princeza Iman bint Abdulah II i gospodin Džamil Aleksandar Termiotis blagosloveni su devojčicama bliznakinjama 14. avgusta 2026. godine.

Imena novorođenih devojčica, kao ni datum objavljivanja njihovih prvih fotografija, još uvek nisu poznati. Devojčice, koje su se pridružile Hašemitskoj dinastiji, treće su i četvrto unuče kralja Abdulaha II i kraljice Ranije.

Međutim, one neće biti u redu za jordanski presto, baš kao ni njihova starija sestra Amina i njihova rođaka, dvogodišnja Iman, koja je ćerka prestolonaslednika Huseina i princeze Radžve. Prema važećem zakonu, presto se prenosi isključivo po muškoj liniji — od oca na najstarijeg sina.

Kraljica Ranija kratko otkrila srećne vesti

Trudnoća princeze Iman postala je poznata tek nedavno, kada je kraljica Ranija otkrila da njena druga ćerka očekuje prinovu. NJena kratka poruka privukla je veliku pažnju javnosti:

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Sada je, dolaskom bliznakinja, kraljevska porodica postala još brojnija, a kralj i kraljica dobili su još dva razloga za slavlje.

Princeza Iman druga je po redu među decom kraljevskog para

Jordanski vladajući par ima četvoro dece, a princeza Iman je druga po redu, odmah nakon svog brata, prestolonaslednika Huseina.

Iako nema pravo prvenstva u naslednoj liniji, princeza Iman povremeno učestvuje u zvaničnim događajima kraljevske porodice, dok privatni život uglavnom drži podalje od javnosti.

NJena diskretnost posebno je došla do izražaja tokom venčanja sa biznismenom Džamilom Termiotisom, koje je održano 2023. godine. Ceremonija je bila intimna i bez velike kraljevske pompe, ali je upravo zbog svoje jednostavnosti ostavila utisak toplog i porodičnog događaja.

Dolaskom bliznakinja, princeza Iman i njen suprug sada su roditelji troje dece, dok su kralj Abdulah II i kraljica Ranija proširili porodicu za još dva člana.

(Stil)

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