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SELENU GOMEZ OPTUŽUJU ZA PREVARU: Investitori joj dali 1,2 miliona dolara, a sada tvrde da je njihov novac zloupotrebljen

Ulagači navode kako im je rečeno da će Selena Gomez biti aktivno uključena u razvoj kompanije kao vodeće lice marketinga.

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Foto: Profimedia/ Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID, Backgrid USA
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Slavna pevačica i glumica Selena Gomez suočena je s ozbiljnom tužbom investitora koji je optužuju za prevaru vezanu za njen start-up za mentalno zdravlje Wondermind Global.

Prema tužbi podnesenoj u četvrtak na saveznom sudu u Delaveru, Selena Gomez optužena je da je zakazala u izgradnji i promociji svog start-upa pokrenutog 2021. godine, saznaje Reuters. Grupa investitora u projekat je uložila gotovo 1,2 miliona dolara s ciljem razvoja platforme za "mentalni fitnes", ali sada tvrde da su njihova sredstva i poverenje zloupotrebljeni.

Neispunjena obećanja i ignorisanje ugovora

Ulagači navode kako im je rečeno da će Gomez, koja na društvenim mrežama ima više od 500 miliona pratilaca, biti aktivno uključena u razvoj kompanije kao vodeće lice marketinga.

Međutim, u tužbi se ističe: "Gomez je navodno potpisala ugovor kojim se obavezuje na nastup, a zatim ga je ignorisala". Investitori tvrde da vođstvo kompanije nije ispunilo obećanja o stvaranju mobilne aplikacije, što je bio jedan od ključnih ciljeva projekta.

"Fantomsko" preduzeće

Optužbe idu i korak dalje, tvrdeći da "u pripremi nije bilo legitimnog preduzeća, a još manje profitabilnog". Prema navodima iz tužbe, Wondermind Global nije ispunjavao ni najosnovnije obaveze, uključujući blagovremenu isplatu plata zaposlenima i podmirivanje računa dobavljačima.

Investitori ističu kako su za probleme saznali tek u septembru 2025. godine nakon objave jedne onlajn vesti, zbog čega sada putem suda traže povraćaj svojih ulaganja i naknadu troškova postupka.

(Tportal)

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