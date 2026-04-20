Dženifer Aniston odreagovala kada je čula da joj je bivši dobio dete: Bili su 3 godine u braku, nakon njega je rekla da se više neće udavati (FOTO)

Dženifer Aniston, bivša Teruova supruga, lajkovala je objavu i time pokazala da su ostali u dobrim odnosima

Poznati glumac postao je u 54. godini otac. Radosnu vest objavila je njegova supruga na Istagramu, nakon čega je reagovala i Dženifer Aniston, sa kojom je ranije bio u braku.

Džastin Teru i i Nikol Brajdon Blum objavili su juče da su dobili sina. Uz sliku na kojoj je glumac sa bebom napisano je: "Tu je. Tako smo zaljubljeni".

Dobili su brojne čestitke, a Dženifer Aniston je lajkovala tu objavu. Pokazala je svoju podršku na suptilan način i još jednom javno potvrdila da je u sjajnim odnosima sa bivšim mužem.

Aniston i Teru su se upoznali 2007. godine, a kasnije su započeli romansu kada ih je spojilo snimanje filma Wanderlust“ 2011. godine. Par se verio godinu dana kasnije, a onda su se venčali u avgustu 2015.

Objavili su raskid 2018. godine. Bivši par je od tada održavao prijateljstvo, i jedno drugome javno čestitaju rođendane.

Glumac Džastin Teru Teru je 2024. godine u intervjuu za „The Times“ o svojoj bivšoj supruzi rekao sledeće: „Ona mi je i dalje veoma draga".

Čuvena Dženifer Aniston neguje prijateljstvo i sa bivšim mužem Bredom Pitom, sa kojim je bila u braku od 2000. do 2005. kada je on započeo vezu sa Anđelinom Džoli.

Iako je taj ljubavni trougao postao svetska tema. a preljuba jedna od najpoznatijih sa javne scene, Aniston je uspela da ostane u dobrim odnosima sa Pitom.

Holivudska zvezda potvrdila je prošle godine da je u vezi sa hipnotičarem Džimom Kertisom, koji je poput nje poreklom iz Grčke. Iako romansa ne traje dugo, već se spekuliše da će se par venčati.

Dženifer je ranije govorila da se više neće udavati, a možda baš zbog Kertisa pogazi reč.

