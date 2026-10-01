PRINC VILIJAM ŽELI DA VIDI BRATA, ALI POD JEDNIM USLOVOM: Evo na šta će Hari morati da pristane ukoliko želi pomirenje

Odnos između prinčeva Vilijama i Harija godinama je pod lupom javnosti.

Dok se princ Hari ponovo nalazi u Velikoj Britaniji, sve su glasnije spekulacije o mogućem pomirenju sa starijim bratom, princem Vilijamom. Ipak, prema navodima pojedinih medija, do susreta bi moglo doći samo pod veoma strogim uslovima.

Prema pisanju portala Radar Online, princ Vilijam bi bio spreman da razgovara sa bratom isključivo u privatnom okruženju, bez prisustva drugih osoba i bez mogućnosti da sadržaj razgovora dospe u javnost.

Neimenovani izvor je još prošle godine tvrdio da Vilijam želi da svaki eventualni susret bude potpuno poverljiv, bez prisustva Megan Markl, saradnika ili bilo koga ko bi mogao da prenese detalje razgovora medijima.

Važno je napomenuti da ove tvrdnje nisu zvanično potvrđene iz kraljevske porodice.

Kako je došlo do sukoba između braće?

Odnos između prinčeva Vilijama i Harija godinama je pod lupom javnosti. Brojni kraljevski biografi i mediji navode da su prve ozbiljnije nesuglasice počele nakon što je Hari započeo vezu sa Megan Markl.

Prema ranijim izveštajima, Vilijam je navodno izrazio zabrinutost zbog brzine kojom se razvijala njihova veza, što je Hari protumačio kao mešanje u njegov privatni život.

Tokom narednih godina tenzije su se dodatno produbile.

Niz događaja koji je produbio razdor

Godine 2020. Hari i Megan su se povukli sa funkcija aktivnih članova kraljevske porodice i preselili u Sjedinjene Američke Države. Samo godinu dana kasnije dali su intervju Opri Vinfri, u kojem su izneli niz tvrdnji o životu unutar kraljevske porodice.

Nakon toga usledila je Netfliks dokumentarna serija o njihovom životu, a zatim i Harijeva autobiografija "Spare", objavljena 2023. godine, u kojoj je izneo brojne detalje o porodičnim odnosima.

Mnogi kraljevski komentatori smatraju da su upravo ovi događaji dodatno narušili poverenje između dvojice braće.

Hari se vratio u Veliku Britaniju

Princ Hari i Megan Markl vratili su se u Veliku Britaniju krajem avgusta 2026. godine zajedno sa decom, princom Arčijem i princezom Lilibet. Prema brojnim medijskim izveštajima, porodica trenutno živi u oblasti Kotsvolds, van Londona, dok zvanični detalji o njihovom novom domu nisu objavljeni.

Iako se poslednjih meseci pojavljuju različite spekulacije o mogućem pomirenju Harija sa članovima kraljevske porodice, nema potvrđenih informacija da je sastanak sa princom Vilijamom planiran ili dogovoren.

Za sada ostaje nepoznato da li će braća, koja su nekada važila za nerazdvojne, uspeti da prevaziđu višegodišnje nesuglasice i obnove odnos.

(Glossy)

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