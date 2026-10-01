ČAK JE I ONA IZGUBILA STRPLJENJE: Dženifer Lopez ljuta na paparace - ovakvu je nismo videli (VIDEO)

Iako je Dženifer Lopez možda navikla da kamere prate svaki njen korak, i za nju postoje granice.

Pevačica i glumica (57) fotografisana je u francuskoj prestonici tokom Nedelje mode u Parizu, dok je u romantičnoj beloj čipkanoj haljini krenula u kupovinu. Međutim, za nju uobičajena situacija postala je primetno napeta kada su se fotografi okupili oko nje u velikom broju.

Snimak prikazuje kako se Lopez zaustavlja i direktno obraća paparacima nakon što su je pratili ulicom.

Zamolila ih je da prestanu da se „ponašaju kao ludi” i pozvala grupu da se opusti, ističući da niko nikuda ne trči.

Ostala je pribrana, ali su izrazi njenog lica na fotografijama sa tog događaja otkrili i primetno ozbiljniju stranu ove zvezde, koja je inače uvek spremna za fotografisanje.

Ipak čak je i neprijatan susret sa paparacima bio praćen odevnom kombinacijom vrednom pažnje. Ponela je belu haljinu midi dužine sa čipkanim radom, a posebnu pažnju zauzimaju crne mokasine uz bele čarape.

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