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ČAK JE I ONA IZGUBILA STRPLJENJE: Dženifer Lopez ljuta na paparace - ovakvu je nismo videli (VIDEO)

Iako je Dženifer Lopez možda navikla da kamere prate svaki njen korak, i za nju postoje granice.

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Foto: Domine Jerome/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Pevačica i glumica (57) fotografisana je u francuskoj prestonici tokom Nedelje mode u Parizu, dok je u romantičnoj beloj čipkanoj haljini krenula u kupovinu. Međutim, za nju uobičajena situacija postala je primetno napeta kada su se fotografi okupili oko nje u velikom broju. 

Snimak prikazuje kako se Lopez zaustavlja i direktno obraća paparacima nakon što su je pratili ulicom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Zamolila ih je da prestanu da se „ponašaju kao ludi” i pozvala grupu da se opusti, ističući da niko nikuda ne trči.

Ostala je pribrana, ali su izrazi njenog lica na fotografijama sa tog događaja otkrili i primetno ozbiljniju stranu ove zvezde, koja je inače uvek spremna za fotografisanje.

Ipak čak je i neprijatan susret sa paparacima bio praćen odevnom kombinacijom vrednom pažnje. Ponela je belu haljinu midi dužine sa čipkanim radom, a posebnu pažnju zauzimaju crne mokasine uz bele čarape. 

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