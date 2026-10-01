KEJT MIDLTON SRUŠILA PREDRASUDE: Otkrila koji kućni posao najviše voli - "Uključujemo i decu"

Kejt Midlton je otkrila koji kućni posao ona i princ Vilijam vole da obavljaju zajedno.

Iako su naslednici prestola Velike Britanije, Kejt i Vilijam se trudne da sa decom žive "normalno", ili barem njihovo normalno. Tako je princeza tokom nedavnog javnog pojavljivanja u službi za prevoz koju vode volonteri, a čiji je cilj da pomogne ljudima da ostanu povezani i suzbiju društvenu izolaciju, rekla koji je njen omiljeni kućni posao.

- Volim da periem sudove. Zaista volim - prenosi britanski list "The Times".

Kada su je pitali da li joj Vilijam pomaže, majka troje dece je rekla:

- On briše sudove. Sjajan smo tandem. A uključujemo i decu - prenosi pomenuti medij.

Kejt je ovime srušila brojne predrasude koje vladaju o članovima kraljevkse porodice, a kako navodi Hello i kraljica Elizabeta ije pomagala oko pranja sudova nakon obroka.

- Poznato je da bi kraljica nakon opuštenijih druženja prala sudove. LJudi bi odmah ustajali kako bi joj pomogli, ali rečeno im je da ona u tome uživa - ispričao je Aleks Alen, koji je bio privatni sekretar bivšeg britanskog premijera Džona Mejdžora.