NAJBOLJE JUTARNJE RUTINE ZA ENERGIJU TOKOM CELOG DANA: Evo šta preporučuju studije

Čak i onda kada imate najviše obaveza, dobra jutarnja rutina može vam pomoći da postavite temelje za uspešan dan.

Kako onda da kreirate efikasnu i prijatnu jutarnju rutinu koja će poboljšati vaše opšte zdravlje i obezbediti vam stabilan nivo energije tokom celog dana.

1. Budite se u isto vreme

Istraživanja pokazuju da buđenje u isto vreme svakog jutra doprinosi boljim zdravstvenim ishodima. Zašto je to delotvorno?

Sistematski pregled studija o doslednosti u spavanju, vremenu odlaska na spavanje i varijacijama u dužini sna pokazao je da su redovan odlazak na spavanje i ranije buđenje povezani sa povoljnijim zdravstvenim ishodima u odnosu na kasniji odlazak na spavanje i buđenje u različito vreme svakog jutra, piše Healht. U više studija, dosledni obrasci spavanja smanjili su rizik od hroničnih bolesti i poboljšali kvalitet života povezan sa zdravljem. Ipak, potrebna su dodatna istraživanja kako bi se bolje razumeli ovi nalazi.

2. Izložite se prirodnoj svetlosti u roku od 30 do 60 minuta nakon buđenja

Studije pokazuju da je izlaganje prirodnoj sunčevoj svetlosti u roku od 30 do 60 minuta nakon buđenja korisno za ukupan kvalitet sna i zdravlje sna. Jutarnje izlaganje prirodnoj svetlosti na otvorenom pomaže u regulisanju cirkadijalnog ritma (unutrašnjeg 24-časovnog sata vašeg tela koji upravlja ciklusom spavanja i buđenja). Istraživanja pokazuju da jutarnje izlaganje svetlosti utiče na regulisanje središnje tačke sna i poboljšava ukupan kvalitet sna, a istovremeno dovodi do bržeg uspavljivanja i dužeg trajanja sna.

3. Prvo hidrirajte organizam

Iako je šoljica kafe primamljiva nakon buđenja, istraživanja pokazuju da je pijenje vode odmah nakon buđenja bolji izbor za hidrataciju. U poređenju sa napicima koji sadrže kofein, voda bolje hidrira organizam. Održavanje adekvatnog nivoa hidratacije neophodno je za proizvodnju energije tokom dana. Istraživanja pokazuju da veći unos vode pomaže telu da poveća potrošnju energije, odnosno ukupnu količinu kalorija koju telo sagoreva tokom dana.

4. Pokrenite telo

Lagano kretanje (poput blagog istezanja) ili drugi oblici vežbanja (kao što su trčanje ili jutarnja šetnja) odličan su način da razbudite telo. Studije su pokazale da redovno jutarnje vežbanje podstiče cirkadijalni ritam i smanjuje nivo kortizola, glavnog hormona stresa u organizmu, što može dovesti do boljeg kvaliteta sna, piše Helth.

5. Pojedite izbalansiran doručak

Izbalansiran doručak podrazumeva unos ugljenih hidrata, zdravih masti i proteina. To je zdrav način da obezbedite energiju telu i mozgu za predstojeći dan. Studije pokazuju da izbalansiran doručak može poboljšati fokus i koncentraciju kod dece i adolescenata. Istraživanja takođe ukazuju na to da redovno doručkovanje može doprineti poboljšanju kognitivnih funkcija kod starijih osoba.

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