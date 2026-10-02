IMALA JE MILIONE, SLAVU I MAJKLA DžEKSONA: Udavala se četiri puta, izgubila gotovo sve, a njen kraj ledi krv u žilama

Liza Mari Prisli, naslednica Elvisa, preminula je iznenada, ostavljajući iza sebe burnu prošlost i finansijske probleme

Smrt Lize Mari Prisli 13. januara 2023. godine ostavila je brojna pitanja. Ćerka legendarnog Elvisa Prislija preminula je nakon srčanog zastoja u 55oj godini, samo nekoliko dana nakon što se žalila na jake bolove u stomaku.

Kada se Liza Mari rodila, Elvis je imao 33 godine. Bio je potpuno posvećen karijeri i često je mesecima bio odsutan, ali prema svojoj jedinoj ćerki imao je poseban odnos. LJubav joj je pokazivao na svoj način — svaki povratak kući donosio je skupe poklone i trenutke koje je ona pamtila celog života.

Vest o smrti oca je primila sa 9 godina

Devojčica je od najranijeg detinjstva bila naviknuta na život u luksuzu: dok su druge devojčice njenog uzrasta za praznike dobijale Barbi lutke i plišane mede, ona je prebirala po dijamantima u kutiji za nakit i krznu u veoma raskošnom garderoberu.

Da je Elvis Prisli obožavao svoju jedinicu, svedoči i činjenica da je, dok je ona još bila sasvim mala, privatni avion nazvao po njoj. Istina, devojčica u tom trenutku verovatno nije mogla u potpunosti da ceni takav gest, ali svakako nikada nije sumnjala u svoju posebnost.

Nakon razdvajanja roditelja, Liza Mari je ostala sa majkom Prisilom, ali je znala da će joj otac ispuniti svaku hir čim to zatraži. To je neizbežno uticalo na karakter nosioca tog slavnog prezimena. Mnogi koji su je poznavali govorili su da se uvek isticala svojom ohološću i da je teško pronalazila zajednički jezik sa drugima, zbog čega je pohađala privatne internate.

Kada bi sukobi sa vršnjacima dostigli vrhunac, jednostavno bi prelazila u drugu školu. „Definitivno sam bila tatina mezimica. Obožavao me je. Voleo je kada mu pevam dok sam bila dete. Čak i sa devet godina, već sam shvatala koliko je moj otac važan u svetu. Divila sam se tome kako je, uprkos pretrpanom rasporedu, uvek nalazio vremena za mene. Često sam izlazila s njim, iako su me velike gužve plašile”, rekla je Liza-Mari.

Nije slučajno što se seća svog devetog rođendana: upravo tada je saznala za očevu smrt. Bilo je to obično letnje veče kada je primila strašnu vest, ali tog dana se život Lize-Mari potpuno promenio. Izgubila je voljenu osobu, ali je postala jedina naslednica celokupnog njegovog novca, imovine i muzičkih prava.

Ovako se prisećala poslednjeg susreta sa ocem: dan ranije vratio se sa turneje, ali pošto je već bilo kasno, samo je nakratko zavirio u njenu sobu da joj poželi laku noć.

Problematično odrastanje bogate naslednice

Dve godine nakon očeve smrti, Liza-Mari je otišla na svoj prvi rok koncert i gledala grupu „Kvin” uživo. Nakon nastupa, poklonila je Frediju Merkjuriju Elvisov šal i obećala sebi da će i ona jednog dana postati pevačica.

Međutim, tinejdžerske godine Lise-Mari bile su veoma teške. Stalno se svađala sa majkom, mrzela je svakog njenog novog dečka, a sa 14 godina postala je zavisna od droge. Nekoliko puta je bila na ivici predoziranja i spasena je isključivo zahvaljujući lekarima.

Majka ju je poslala na odvikavanje i tek tamo je uspela da se sredi. Nakon izlaska sa odvikavanja, odlučila je da nauči da svira gitaru i počela je da komponuje pesme.

Liza-Mari je objavila svoj prvi album 2003. godine, kada je već imala 35 godina. Najpopularnija numera bila je „Lights Out”, a sam album je nekoliko nedelja proveo na vrhu top-lista. U godinama koje su usledile, ćerka slavnog muzičara objavila je još nekoliko albuma, od kojih je poslednji izašao 2012. godine.

Mnoge njene pesme postale su veoma popularne, posebno one koje je „snimila” sa Elvisom – koristeći njegove do tada neobjavljene kompozicije. Tokom svog života, Liza je pokušavala da se bar približi veličini svog oca i da bude dostojna njegovog slavnog prezimena, ali je slavu stekla zahvaljujući svom burnom privatnom životu, a ne talentu.

Prvi put se udala 1988. godine za muzičara Denija Kijua, sa kojim je dobila dvoje dece – ćerku Rajli i sina Bendžamina. On je izvršio samoubistvo u 27. godini života.

Menjala je muževe bez uspeha

Lisin prvi bak je trajao tačno šest godina, a samo dve nedelje nakon što je Liza-Mari zvanično postala slobodna žena, šokirala je obožavaoce novom vešću: ponovo se udala, ovog puta za Majkla Džeksona.

Venčanje je održano u crkvi Svetog Stanislava u Dominikanskoj Republici, ali je i ta veza bila osuđena na propast. Slavni par se često svađao, raskidao i mirio, da bi se na kraju razveli, ali su čak i nakon toga pokušavali da svojoj vezi pruže još jednu šansu. Srećom, oboje su na kraju shvatili da bi bilo bolje da svako krene svojim putem.

Mnogo godina kasnije, u intervjuu sa Oprom Vinfri, Liza-Mari je otkrila da je uvek sumnjala u to da li ju je Džekson zaista voleo ili je jednostavno želeo da iskoristi popularnost njenog prezimena. Priznala je da je pevač oduvek bio sklon drogama, zbog čega je ona odbijala da sa njim ima decu.

„Zamišljala sam našu budućnost drugačije i pomislila: ’Ne bih želela da se sa ovom osobom borim za starateljstvo na sudu’”, rekla je Liza-Mari.

Ipak, najskandalozniji brak ćerke kultnog muzičara bio je onaj treći — sa glumcem Nikolasom Kejdžom. Trajao je svega 109 dana, ali su njegove posledice, poput prave lavine, godinama proganjale ove slavne ličnosti.

„Oboje smo bili pomalo... mi smo kao neki slobodni, lutajući duhovi, znate, tiranski pirati. Kada se jedan pisat oženi drugim, oni potope brod; u suštini, sve se svodi na to”, izjavila je Liza-Mari, nazivajući tu vezu najvećom greškom svog života.

Nije joj bilo suđeno da iskusi srećnu vezu. Pevačica se 2006. godine udala po četvrti put, za gitaristu Majkla Lokvuda. Rodila je bliznakinje i u braku provela čitavu deceniju, što je bio njen rekord. Nakon razvoda, Majkl je pokušao da tužbom dođe do značajnog dela njenog bogatstva.

Preminula je iznenada

Pravna bitka je okončana 2018. godine pobedom Lize-Mari. Ipak, ona je još dugo nakon toga morala da se bori za starateljstvo nad svojim ćerkama.

Sve životne greške Lize-Mari uticale su ne samo na njenu moralnu, već i na finansijsku situaciju. Godine 2022. pojedini strani mediji izvestili su da je nepromišljeno potrošila celokupno nasleđe i zapala u dugove.

U poslednje vreme preživljavala je zahvaljujući novcu koji je bivši suprug plaćao za izdržavanje njihovih maloletnih ćerki, kao i od honorara za film „Elvis”. Taj film je premijerno prikazan u proleće 2022. godine; na dan premijere, Liza-Mari je blistala na crvenom tepihu i uživala u pažnji javnosti.

Vest o smrti naslednice legendarnog muzičara, Lize-Mari, saopštila je njena majka. „Teška srca delim poražavajuću vest da je moja prelepa ćerka preminula”, napisala je ona na društvenim mrežama, ističući da se Liza-Mari sada ponovo spojila ne samo sa svojim sinom Bendžaminom, već i sa svojim ocem.

(Stil)

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