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DžENIFER GARNER O PERIODU NAKON RAZVODA OD BENA AFLEKA: "Uhvatila me je panika"

Dženifer Garner govori o jednoj od najvećih promena u svom životu, razvodu od Bena Afleka.

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Foto: Profimedia/ Jason Merritt
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Nakon 10 godina braka, Garner i Ben Aflek su se razveli 2018. godine. U novom intervjuu, glumica je otkrila da ju je razvod naveo da preispita svoje prioritete, posebno kada je reč o njenim finansijama.

- Uhvatila me je panika kada sam izašla iz braka i shvatila da sam napravila takav korak unazad u svom poslu. Shvatila sam da ne znam koliko dugo ću moći da radim. Odjednom sam pomislila moram da se brinem o sebi, moram da se brinem o ovoj deci - rekla je u podkastu „Aspire with Emma Grede“. 

- Kao neko ko ranije nije previše razmišljao o novcu, sada sam morala da počnem da zarađujem.

Nakon razvoda, Garnerova je proširila svoje poslovne aktivnosti izvan glume i trenutno obavlja funkciju direktorke za brend u kompaniji „Once Upon a Farm”, koja se bavi ishranom dece. Poslednjih godina više se angažuje na produkcijskom aspektu svojih filmskih i televizijskih projekata, pa tako ove godine ima uloge i glumice i producentkinje u ostvarenjima „The Five Star Weekend” i „The Last Thing He Told Me”. 

U intervjuu za Marie Claire, Dženifer je nedavno priznala da joj je razvod još teže pao jer je bio pod budnim okom medija. 

- Morate da budete pametni i da znate šta možete, a šta ne možete da podnesete. Ja nisam mogla da izdržim sve ono što je izlazilo u medijima - rekla je glumica.

Ipak, naglasila je da ono što se pisalo u štampi nije bilo najteže.

- To zapravo nije bilo ono što me je najviše bolelo. Najteže je bilo samo razdvajanje. Raspad jedne porodice, to je ono što je bilo najteže. Gubitak pravog partnerstva i prijateljstva, to je bolelo.

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