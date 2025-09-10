ENGLEZ KOGA NIKO PRE NJE NIJE ZNAO, ZAVEO NAJPOZNATIJU ŽENU NA SVETU: Zbog njega je sve promenila, a onda je ostavio i zamenio -DOMAĆICOM!

Ljubavna priča Gaja Ričija i Madone prepuna je zanimljivih detalja.

Kada su se 1999. godine upoznali na večeri koju su priredili Sting i njegova supruga Trudi Stajler, Madona i britanski reditelj Gaj Riči delovali su kao par iz snova. Ona – najveća pop zvezda na svetu, žena koja je rušila sve granice muzike i stila. On – mladi reditelj u usponu, poznat po filmu Snatch, britanskog šarma i duhovitosti. Ljubav je planula gotovo trenutno.

Već sledeće godine, 2000, u Škotskoj na imanju Skibo kasla održano je njihovo raskošno venčanje, jedno od najglamuroznijih tog doba. Istog meseca rodio im se sin Roko, a nekoliko godina kasnije, par je odlučio da usvoji dečaka Dejvida Bandu iz Malavija. Na prvi pogled, činilo se da žive savršenu porodičnu bajku.

Brak pod reflektorima

Od samog početka, njihov brak pratio je ogroman pritisak javnosti. Paparaci su ih jurili na svakom koraku, a britanski tabloidi pratili svaki detalj njihove svakodnevice. Mada je u početku sve izgledalo skladno, ubrzo su se pojavile prve pukotine.

Madona je kasnije priznala da se osećala kao da je "zarobljena", kao da joj brak oduzima slobodu i umetnički identitet. Dok je ona i dalje želela da dominira svetskom scenom, Riči je, po sopstvenim rečima, želeo miran, tradicionalan porodični život. To je stvorilo jaz koji su teško prevazilazili.

Skandali i razlaz

Mediji su često spekulisali o njihovim svađama, različitim pogledima na roditeljstvo i Madoninom "nemiru". Glasine su govorile da je Riči smatrao da je njen način života isuviše haotičan i da je brak postao "cirkus u tri prstena".

Madona je Ričiju često priređivala neprijatne scene, a još uvek se pamti ona nakon prislave njegovog rođendana.

Par je, naime, viđen kako izlazi iz hotela Claridges u Londonu nakon proslave režiserovog 39. rođendana, kada je Madona nosila u ruci svoj poklon za muža. U providnoj plastičnoj kesi nosila je – seks igračku , konkretno donji veš s dodatkom u obliku muškog polnog organa, što su mnogi razumeli... možete da zamislite kako.

Nakon gotovo decenije braka, par je 2008. godine objavio da se razvodi. Madona je zvanično navela "nerazumno ponašanje" kao razlog, a mediji su pisali da je on bio taj koji je zapravo presekao, nesposoban da se nosi sa njenim svetom.

Razvod je završen brzo i bez javnog spora, ali se spekulisalo da je Madona Riči-ju isplatila između 50 i 60 miliona funti, uključujući i luksuzne nekretnine. Iako je kasnije tvrdila da se kaje što se uopšte udavala, oboje su želeli da izbegnu skandal oko imovine – i uspeli su.

Madona posle Gaja: nova faza života

Nakon kraha braka, Madona je doživela veliku ličnu transformaciju. Više puta je otvoreno priznala da se razočarala u instituciju braka i da joj on nije doneo sreću. Umesto potrage za "savršenom ljubavlju", počela je da neguje kratkotrajne veze i uživa u društvu mlađih partnera, često izazivajući šok i divljenje javnosti.

U isto vreme, njena fizička transformacija postala je sve očiglednija. Počela je da eksperimentiše sa estetskim tretmanima i kozmetičkim intervencijama, menjajući svoj izgled iz decenije u deceniju. Dok je za mnoge ostala ikona i najpopularnija žena na svetu, Madona je pokazala da ni najveća slava ne garantuje stabilnost u ljubavi.

Madonin odnos sa sinom kog ima s Gajem Ričijem

I baš kada je delovalo kao da su svi nastavili dalje sa svojim životom, usledila je nova drama: njihov san Roko Riči je odlučio da više ne želi da živi s majkom.

Dok je Madona bila na turneji Rebel Heart Tour u Engleskoj 2016, tinejdžer je rešio da ostane s Ričijem, dok je pop kraljica očekivala da on putuje s njom. Usledila je pravna borba s Ričijem, saslušanja pred sudovima u Njujorku i Londonu...

– Nema ljubavi koja je jača od ljubavi majke prema sinu i, ako budem pričala previše o njemu, plakaću – rekla je pevačica tokom koncerta u Oklandu pre izvođenja pesme La Vie En Rose. – Nadam se da će on ovo čuti negde i znati koliko mi nedostaje.

U to vreme, Roko se pojavio u emisiji Elen Dedženeres i rekao da je Madona "dobra majka, veoma stroga, ali na dobar način".

Madona je posle mnogo muke oko svega povukla zahtev za starateljstvo i odlučila da privatno reši problem s bivšim suprugom. Odlučeno je da Roko ostane u Ujedinjenom Kraljevstvu i tamo se školuje, za šta je on kasnije rekao da je imalo značajnu ulogu u njegovom životu.

Ljubavni život nakon razvoda

Madona se nakon razvoda od Ričija okrenula mnogo mlađim muškarcima, a spisak njenih momaka nakon razvoda je podugačak.

Sa druge strane, Gaj Riči je izabrao mirniji put. Oženio se manekenkom Džekijem Enslij, sa kojom ima troje dece, i nastavio uspešnu rediteljsku karijeru.

Ljubavna priča Madone i Gaja Ričija počela je kao moderna bajka, ali je završila kao pouka o tome koliko se različiti svetovi teško spajaju. Dok je Madona nastavila da se menja i izaziva javnost estetikom i izborima u ljubavi, Riči je pronašao stabilnost u mirnom porodičnom životu.

(Stil)