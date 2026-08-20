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NA DANAŠNJI DAN JE ROĐEN GAGA NIKOLIĆ: Jedna smrt mu je obeležila rođendan i nikada ga više nije slavio

Ovaj veliki gubitak ga je potpuno promenio.

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Foto: Printscreen/ YouTube - RTS Oko
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Život Dragana Nikolića obeležila je jedna smrt koja je posebno uticala na njegov prepoznatljiv osmeh kojim je plenio na filmskom platnu. Naime, na njegov rođendan, 20. avgusta umro je njegov stariji brat Miroslav, zbog čega Gaga nikada više nije proslavljao svoj rođendan.

Gubitak rođenog brata ga je potpno promenio. Srpski glumac se nakon toga prilično povukao u sebe - bio je na ivici depresije i veoma dugo je patio.

- Uglavnom smo živeli po ulicama Beograda, nije bilo kompjutera, igračaka, sami smo smišljali igre. Na mene je veliki uticaj imao i moj stariji brat Miroslav, danas pokojni. Bio mi je životni učitelj i uzor u mnogim stvarima. Video bih i gde on greši, pa sam tako mogao da ispravim svoje ponašanje - ovako je govorio Dragan Nikolić o bratu Miroslavu.

Prestao je da pije

NJegov prijatelj Dragan Ćosić ispričao je jednom prilikom nekoliko zanimljivih detalja iz života legendarnog Gage.

- Pio je votku ili škotski viski star 12 godina, to mu je bilo piće. Poslednje dve-tri godine je prestao da pije. Bio je u velikoj panici pošto je njemu i brat preminuo od toga. Kao da danas to gledam. On je došao tog dana ovde, uhvatio se za stomak i rekao mi: 'Ja sam ispljunuo krv'. Tada smo se svi skamenili - ispričao je prijatelj jednom prilikom.

(Kurir)

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