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POZNATO KOME JE SUZANA PRODALA LUKSUZNE NEKRETNINE U OPATIJI: Kum Ćira otkrio sve detalje

Suzana je, prema njegovim rečima, iznela stvari i preselila ih u Beograd, a odluka o prodaji mogla je biti doneta još dok je Saša bio živ.

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Foto: Ataimages.rs/ A.A.
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Letnje dane koje su nekada provodili u Opatiji, udovica Saše Popovića, Suzana Jovanović, i njihova deca zamenili su uspomenama. Porodični kum Dejan Ćirković Ćira otkrio je sve detalje o prodaji i novom vlasniku.

Luksuzne nekretnine koje su bile u vlasništvu pokojnog Saše Popovića i njegove supruge Suzane Jovanović - dva apartmana u Opatiji - više nisu u posedu ove porodice. Kako je otkrio njihov kum, pevač Dejan Ćirković Ćira, obe nekretnine prodate su jednom kupcu.

- Nije istina da je Suzana bila u Opatiji nakon Sašine smrti. Oba stana koja su bila u vlasništvu mog kuma prodata su jednom čoveku iz Beograda. Suzana je sve stvari iznela i donela u Beograd - ispričao je Dejan Ćirković Ćira za Alo.

Poskupljenje u Opatiji i prodaja jahte

Cene nekretnina u Opatiji znatno su porasle, a novi vlasnik je za apartmane izdvojio značajnu sumu. Kum porodice ističe da je odluka o prodaji najverovatnije doneta još dok je Saša bio živ.

- Cene u Opatiji su nenormalne, sve je poskupelo. Što se tiče jahte, i ona je na prodaju, ali nisam siguran da još ima kupca. Mislim da je odluku o prodaji apartmana doneo Saša još dok je bio živ - šta će Suzani toliko nekretnina, žena je sama - objasnio je Ćira.

U ovim luksuznim stanovima godinama su boravile i brojne poznate ličnosti sa estrade.

Ćira je otkrio da je sin Danijel sa suprugom Tijanom rado odlazio u Opatiju, dok ćerka Aleksandra nije bila ljubitelj tog mesta.

- Suzanina i Sašina ćerka nije baš bila ljubitelj tog mesta u Opatiji gde su imali stanove, više je Danijel voleo da ode i letuje sa suprugom - dodao je porodični kum i otkrio da on više ne želi da ide u Opatiju nakon što je Saša umro.

(Kurir)

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