POZNATO KO ĆE ZAMENITI ANU BEKUTU U "ZVEZDAMA GRANDA": Na njeno mesto dolazi veoma talentovana pevačica

Ana je posle dugo razmišljanja donela tešku odluku.

Ana Bekuta posle više od 10 godina donela je odluku da napusti Zvezde Granda, a na njeno mesto dolazi Sanja Vučić - kao stalni član žirija.

Naime, Ana je posle dugo razmišljanja donela tešku odluku, a produkcija je odmah reagovala.

Kako je već postajala opcija, produkcija je kontaktirala Sanju Vučić koja je već nekoliko sezona uskakala kao pomoćni član žirija.

Oglasila se Ana Bekuta

Pevačica se oglasila i otkrila zašto je donela ovu odluku:

- U žiri muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" ušla sam 2014. godine na poziv Saše Popovića koji je smatrao da bi zbog velikog broja mojih pesama koje kandidati izvode bilo najbolje da ih ja i žiriram. Nakon 12 godina smatram da je došlo vreme da napravim pauzu u najgledanijem muzičkom formatu koji je i meni samoj mnogo doneo. Više od jedne decenije nesebično sam sa mladim izvođačima delila sve tajne pevačkog zanata. Posebno sam ponosna na sve mlade ljude koji su prošli moje mentorstvo - rekla je ona i dodala:

- Ova odluka nema veze sa prelaskom u neki drugi žiri već se na prvom mestu tiče odnosa prema karijeri. Pored novog albuma koji vredno spremam u planu su i nove koncertne aktivnosti za koje sam sigurna da će iznenaditi moju publiku.

(Telegraf)

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