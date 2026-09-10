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MOĆ, ELEGANCIJA I JEDAN NEOČEKIVAN POTEZ: Dve kraljice dominirale na sahrani norveškog kralja (FOTO)

Na sahrani kralja Haralda V, kraljice Leticija i Ranija pokazale su moć kroz jednostavnost i eleganciju, bez suvišnih detalja.

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Foto: Profimedia/ SplashNews.com, Splash
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Na sahrani norveškog kralja Haralda V nije bilo mesta za modno nadmetanje, ali su dve kraljice ipak privukle posebnu pažnju. Kraljica Leticija od Španije i Kraljica Ranija od Jordana pojavile su se u crnini i pokazale kako izgleda prava moć kada nema potrebu da bude glasna. Bez upadljivih logotipa, raskošnih krojeva i suvišnih detalja, obe su izgledale besprekorno – i veoma skupo.

Kraljica Leticija – stara haljina i kraljevski biseri

Kraljica Leticija odlučila se za strogo crno izdanje i ponovo obukla midi haljinu od tvida koju je već nosila 2024. godine, što je mnoge pozitivno iznenadilo. I dok je sama haljina bila krajnje svedena, jedan detalj potpuno je promenio utisak.

Oko vrata je nosila istorijsku bisernu ogrlicu iz čuvene kolekcije „joyas de pasar“ – dragulja španske kraljevske porodice koji se prenose sa generacije na generaciju. Uz nju je uklopila biserne minđuše, crne cipele i diskretne detalje.

Tako je još jednom primenila svoj prepoznatljiv modni recept: nije potrebno obući nešto novo da biste izgledali kraljevski – dovoljno je znati kako da ga nosite.

Kraljica Ranija – luksuz koji se ne razmeće

Ranija od Jordana pokazala je nešto moderniju verziju. Svedena crna haljina čistih linija pratila je figuru, dok je struk naglasila tankim kaišem. Mala strukturirana torba i velike crne naočare bile su dovoljne da jednostavna kombinacija dobije izuzetno sofisticiran izgled.

Foto: Profimedia/  Tim Rooke, : Sipa Press

Iako za komade koje je nosila na sahrani nije pouzdano potvrđena ukupna cena, Ranijin garderober inače obiluje najvećim imenima svetske mode – od Diora, Prade i Fendija do Bottege Venete i Alaïe.

Pokazale šta zapravo znači „tihi luksuz“

Leticija i Ranija nisu privlačile pažnju ekstravagancijom, već upravo njenim odsustvom. Jedna sa istorijskim kraljevskim biserima, druga u savršenom minimalističkom izdanju, pokazale su da najmoćniji luksuz često nije onaj koji se prepozna po logotipu ili ceni.

(Stil)

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