JELISAVETA ORAŠANIN U IZDANJU KOJE JE PRIVUKLO SVE POGLEDE: Raskopčala belu košulju i pokazala zanosne obline (FOTO)

Jelisaveta Orašanin oduševila je fanove u Rovinju provokativnim bikini izdanjem i belom košuljom, ističući svoju savršenu figuru.

Popularna glumica Jelisaveta Orašanin rešila je da vrele letnje dane provede na jadranskoj obali, a za svoju bazu odabrala je očaravajući Rovinj. Jelisaveta je svoje pratioce na Instagramu "počastila" nizom fotografija sa letovanja, prenoseći delić morske atmosfere i luksuza u kojem uživa punim plućima.

Među kadrovima koji su zapalili društvene mreže i privukli ogromnu pažnju, posebno se izdvojilo provokativno izdanje kojim je glumica potvrdila status jedne od najzgodnijih dama na našoj sceni.

Naime, Jelisaveta je pozirala u raskopčanoj beloj košulji ispod koje je provirivao minijaturni plavi bikini. Ova smela kombinacija na savršen način je istakla njenu izvajanu siluetu, ali i u prvi plan stavila njene silikonske grudi, što je odmah pokrenulo lavinu reakcija i komplimenata na račun njenog izgleda.

Mnogi se pitaju da li je upravo nova ljubav zaslužna za to što glumica nikada nije izgledala bolje i što na svakoj objavi prosto "blista". Poznato je da Jelisaveta trenutno uživa u vezi sa mlađim kolegom Pavlom Mensurom, a iako još uvek nije poznato da li joj upravo on pravi društvo na hrvatskom primorju, njeno lično zadovoljstvo i sreća su više nego očigledni.

Letovanje bez mnogo objašnjavanja

I dok se oko njenog privatnog života poslednjih meseci ne stišavaju komentari, Jelisaveta deluje kao da nema nameru da se zbog toga previše obazire na javnost. Umesto izjava i objašnjenja, bira ono što joj očigledno najviše prija – more, sunce, dobro raspoloženje i trenutke koje deli sa svojim pratiocima tek onda kada sama to poželi.

Rovinj joj je, sudeći po fotografijama, pružio savršenu kulisu za predah od poslovnih obaveza. Glumica je uživala u opuštenim letnjim kombinacijama, a svaki njen modni izbor pokazao je da i na odmoru vodi računa o detaljima. Od jednostavnih komada do smelijih izdanja, Jelisaveta je još jednom pokazala da joj je prirodno da privuče pažnju bez previše truda.

(Stil/ Blic)

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