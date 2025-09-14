Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

HALID BEŠLIĆ LUDO VOLEO NAŠU POZNATU VODITELJKU: Zbog ove Srpkinje je nastala prelepa pesma, a onda umalo zajedno nastradali u saobraćajnoj nesreći

Pevač je u srećnom braku sa Sejdom već skoro 50 godina, a nekada je ludo voleo Suzanu Mančić

1757850297_1756975497_1756449695_cab4c2f93bb7597166c131aec0836e34446f7991--1--68c6aab929ce2.jpg
Foto: ATA images/ A.A.
Oglas

 "Još si mlada, još si lijepa kao nekad, Sejdo" reči su nove pesme Halida Bešlića koju je uradio u saradnji sa bendom Miligram, a ugledala je svetlost dana dok se čuveni pevač nalazi na Klinici za onkologiju.

Ovu pesmu posvetio je svojoj supruzi Sejdi koja u je najveća podrška u ovim teškim trenucima, kao i sin Dino. A najnovija numera je najčistiji dokaz ljubavi koju ovaj bračni par neguje skoro 50 godina.

Međutim, malo ko zna da je Halid u mladosti bio sa jednom od najlepših Srpkinja za kojom su mnogi uzdisali. U pitanju je Suzana Mančić.

U intervjuu koji je davno dao čuveni tekstopisac Nazif Gljiva, otkrio je da je Halid Bešlić tokom 80-ih godina bio ludo zaljubljen u Suzanu Mančić, koju je tadašnja javnost znala kao "loto devojku".

"Sviđa mi se Suzana", rekao je Halid poverljivo svom prijatelju Nazifu, koji je odlučio da ih spoji.

NJihov susret u Rijeci bio je pun strasti. Halid i Suzana sedeli su zagrljeni na rivi, uživajući u svojoj ljubavi. Taj trenutak inspirisao je Gljivu da napiše pesmu posvećenu njihovoj vezi, pod nazivom "Gitara i čaša vina". Iako pesma nikada nije snimljena, stihovi poput "Tužna je pesma moja, tužni su moji snovi..." ostali su u sećanju mnogih.

Podsetimo, Suzana Mančić i Halid Bešlić skoro su nastradali u saobraćajnoj nezgodi krajem 1986. godine na putu Zaječar–Beograd. U automobilu kojim je Suzana upravljala, zajedno sa Halidom i drugim saputnicima, došlo je do nesreće kada je izgubila kontrolu nad vozilom.

Srećom, svi su prošli bez težih povreda, a ona je kasnije ispričala kako joj je ceo život prošao kroz glavu u trenutku nesreće.

(Lepa i srećna)

BONUS VIDEO:

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 1
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas