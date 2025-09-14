HALID BEŠLIĆ LUDO VOLEO NAŠU POZNATU VODITELJKU: Zbog ove Srpkinje je nastala prelepa pesma, a onda umalo zajedno nastradali u saobraćajnoj nesreći

Pevač je u srećnom braku sa Sejdom već skoro 50 godina, a nekada je ludo voleo Suzanu Mančić

"Još si mlada, još si lijepa kao nekad, Sejdo" reči su nove pesme Halida Bešlića koju je uradio u saradnji sa bendom Miligram, a ugledala je svetlost dana dok se čuveni pevač nalazi na Klinici za onkologiju.

Ovu pesmu posvetio je svojoj supruzi Sejdi koja u je najveća podrška u ovim teškim trenucima, kao i sin Dino. A najnovija numera je najčistiji dokaz ljubavi koju ovaj bračni par neguje skoro 50 godina.

Međutim, malo ko zna da je Halid u mladosti bio sa jednom od najlepših Srpkinja za kojom su mnogi uzdisali. U pitanju je Suzana Mančić.

U intervjuu koji je davno dao čuveni tekstopisac Nazif Gljiva, otkrio je da je Halid Bešlić tokom 80-ih godina bio ludo zaljubljen u Suzanu Mančić, koju je tadašnja javnost znala kao "loto devojku".

"Sviđa mi se Suzana", rekao je Halid poverljivo svom prijatelju Nazifu, koji je odlučio da ih spoji.

NJihov susret u Rijeci bio je pun strasti. Halid i Suzana sedeli su zagrljeni na rivi, uživajući u svojoj ljubavi. Taj trenutak inspirisao je Gljivu da napiše pesmu posvećenu njihovoj vezi, pod nazivom "Gitara i čaša vina". Iako pesma nikada nije snimljena, stihovi poput "Tužna je pesma moja, tužni su moji snovi..." ostali su u sećanju mnogih.

Podsetimo, Suzana Mančić i Halid Bešlić skoro su nastradali u saobraćajnoj nezgodi krajem 1986. godine na putu Zaječar–Beograd. U automobilu kojim je Suzana upravljala, zajedno sa Halidom i drugim saputnicima, došlo je do nesreće kada je izgubila kontrolu nad vozilom.

Srećom, svi su prošli bez težih povreda, a ona je kasnije ispričala kako joj je ceo život prošao kroz glavu u trenutku nesreće.

