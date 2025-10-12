HALID BEŠLIĆ SLAO NOVAC KOLEGINICI KOJA JE BOLOVALA OD RAKA: Bio je uz nju do samog kraja, a jedan je od retkih pevača koji je došao na njenu sahranu

Pogledajte kojoj pevačici je Halid Bešlić davao novac za lečenje od raka.

Nakon smrti Halida Bešlića, jedne od najvećih muzičkih legendi sa ovih prostora, društvene mreže i mediji preplavljeni su porukama tuge, poštovanja i zahvalnosti. Kolege, prijatelji i saradnici ujedinili su se u jednom – svi svedoče o njegovoj neiscrpnoj dobroti, humanosti i toplini koju je nesebično delio.

Veliki čovek i humanitarac

Iako je tokom života retko govorio o svojim dobrim delima, nakon njegove smrti na videlo izlaze brojni primeri humanosti. Halid je pomagao mnogima — poznanicima, prijateljima, komšijama, ali i potpunim strancima.

Uvek je to činio tiho, bez pompe i publiciteta, smatrajući da se pravo dobro delo ne oglašava, već živi u delu i nameri.

Posebna veza sa Donom Ares

Jedna od najdirljivijih priča koje osvetljavaju njegov karakter jeste ona o njegovom odnosu sa pevačicom Azrom Kolaković – Donom Ares.

Dona Ares, jedna od najvoljenijih bh. pevačica, preminula je u oktobru 2017. godine u 41. godini života, nakon duge i teške borbe sa karcinomom. Tokom tog perioda, Halid Bešlić joj je bio oslonac, prijatelj i podrška kakvu retko ko ima.

Još 1999. godine zajedno su snimili hit pesmu "Sviraj nešto narodno", koja i danas izaziva emocije i nostalgiju kod publike širom regiona. NJihovo prijateljstvo je od tada preraslo u istinsku bliskost, zasnovanu na međusobnom poštovanju i razumevanju.

Halidova podrška u Doninoj borbi sa bolešću

Tokom svoje borbe s bolešću, Dona Ares je u više navrata javno isticala zahvalnost kolegama koji su joj pomagali, a posebno Halidu Bešliću.

U jednom intervjuu iz 2015. godine izjavila je:

"Finansijski su mi mnogi pomogli, a najviše Halid Bešlić i Osman Hadžić, koji su me odmah nazvali. Ja nisam mogla da radim u tom periodu, a za moj lijek se skupljao novac. Prva terapija je koštala oko 2.500 eura, a onda smo preko nekih farmaceutskih kuća sredili popust i plaćali smo po 3.000 maraka i to je ogromna cifra kad ne radiš, a pritom je bilo troškova i za infuzije, hranu…"

NJene reči danas dobijaju još dublje značenje. Pesme koje je Dona ostavila iza sebe, baš kao i Halidove, postaju trajni svedoci njihove ljudskosti i međusobne podrške.

Reči zahvalnosti Donine sestre

NJena sestra Alma Tatlić, koja je zajedno sa Donom nastupala, govorila je za portal Buka o podršci koju je njihova porodica dobijala od Halida Bešlića. Na upit novinara, uputila je emotivnu oproštajnu poruku povodom njegove smrti:

"Dragi naš Halide,

S ogromnom tugom te ispraćamo na večni počinak. Bosna i Hercegovina i cela regija izgubili su istinsku gromadu od čovjeka, onakvu kakva se rijetko rađa. Otišao je naš dobri Halid Bešlić, ali prije svega – ljudina kakva se ne sreće često. Imao si dušu veću od svih dvorana u kojima si pjevao, a tvoja dobrota bila je glasnija od bilo kojeg hita. Nikada ti slava nije mogla pokvariti dušu.

Kao sestra Done Ares (Azre Kolaković), imala sam privilegiju da te i lično poznajem. I sada, mogu da čujem tvoj topli glas kako pita: ‘A seka, ide li seka…’ U ‘džungli’ estrade, tebe i moju Azru povezivalo je čisto srce i borba da ostanete svoji. I bili ste i ostali svoji. Nikada neću zaboraviti niti prestati da se zahvaljujem na svakom savjetu, lijepoj riječi i podršci koju si davao mojoj sestri, posebno u najtežim trenucima njene borbe.

Bio si, Halide, onaj kojeg je čovjek morao voljeti već na prvu. Običan čovjek iz naroda, a opet, tako izuzetno velik. U tome ste bili slični. Vas dvoje ste bili i ostali sinonim za jednostavnost i plemenitost.

Sada, kada vas više nema među nama, jedino što preostaje jeste nada: da ste se sreli. Da sedite na nekom lepšem mjestu, gdje nema ni teške bolesti ni tuge, i gdje ništa ne boli.

Zamišljam vas vesele, kako se smejete i pevate svoju pesmu. Nadam se da tamo, na najlepšoj nebeskoj pozornici, ti i Donči pevate: ‘Sviraj nešto narodno…’

Hvala ti, Halide, za sve što si bio.

Neka vam je vječna i laka zemlja.

Iskreno saučešće porodici Bešlić."

Čovek koji je uvek bio uz druge

Halid Bešlić bio je i jedan od retkih kolega koji su prisustvovali sahrani Done Ares. Tada je, i u najtežim trenucima, pokazao svoju veličinu — ne samo kao umetnik, već i kao čovek.

NJegov postupak ostao je duboko upisan u sećanju Donine porodice i kolega, kao dokaz da iskreno prijateljstvo i ljudskost ne poznaju granice ni prolaznost.

Halid Bešlić će zauvek ostati zapamćen kao čovek naroda – pevač, humanitarac i prijatelj, ali pre svega čovek velikog srca.

NJegov glas i pesme nastaviće da žive, baš kao i uspomena na njegova dobra dela i beskrajnu plemenitost koju je nosio u sebi.

