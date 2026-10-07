HOLIVUD JE BRUJAO O NJENIM ROMANSAMA: Ana zavela predsednikovog sina, jedan muškarac zbog nje napravio veliku glupost, a ona već bila sa trećim

Ana de Armas je fatalna žena Holivuda. Svi je jure, a ona i dalje traži sreću od jednog do drugog

Niko u Holivudu ne gradi svoj ljubavni život baš kao Ana de Armas, čija lista bivših partnera sa A-liste postaje sve impresivnija – i neočekivanija – iz dana u dan. Od potpredsednika kompanije „Tinder” (Tinder) i pastorka kubanskog predsednika do Toma Kruza, ova glumica voli da drži fanove u neizvesnosti – naročito kada je reč o njenoj najnovijoj vezi sa venecuelanskim muzičarem Betom Montenegrom.

Ana i glumac i maneken Mark Klotet započeli su vezu 2010. godine, venčali se godinu dana kasnije (2011), a razišli se dve godine nakon toga, 2013. Drugim rečima, sve se odvijalo munjevitom brzinom. Iako ta veza nije potrajala, ostao je jedan razvod kao svedok njihovog braka.

Ben Aflek koji je ostao pod utiskom - do danas

Ben i Ana su se upoznali tokom snimanja filma "Deep Water" u novembru 2019. godine i odmah su „kliknuli” na setu. Izvor blizak magazinu People naveo je da je par imao „sjajnu hemiju od samog početka”, iako u početku „nije bilo naznaka romanse”. Stvari su se očigledno promenile, jer su u martu 2020. viđeni kako zajedno letuju na Kubi.

Na kraju su svoju vezu obelodanili na Instagramu, Ana se uselila kod Bena i sve je teklo uobičajenim tokom sve do januara 2021. godine, kada su se razišli.

„Više puta su razgovarali o svojoj budućnosti i zajedno odlučili da raskinu”, rekao je izvor strane medije, dok je drugi izvor naveo: „Ben nije želeo da se obaveže na to da ima još dece. Ona je u tridesetim godinama. To je bila nepremostiva prepreka.”

U međuvremenu, kartonska figura Ane de Armas u prirodnoj veličini, koju je Ben Aflek držao u svom dvorištu, nemilosrdno je završila u smeću. Ali mnogi kažu da je Ben do danas ostao zaljubljen u Anu, te da je nesrećni brak sa Džej Lo bio samo način da prebli bivšu.

Ana je počela da se zabavlja sa Polom Bukadakisom, potpredsednikom kompanije Tinder, u septembru 2021. godine, nakon što su se upoznali preko zajedničkih prijatelja tokom pandemije. Zajedno su posetili nekoliko događaja, pa čak i živeli u stanu u NJujorku pre nego što su se rastali u novembru 2024.

Ana je u novembru 2024. godine fotografisana kako se ljubi sa Manuelom Anidom Kuestom, posinkom kubanskog predsednika Migela Dijaz-Kanela Bermudeza. Ponovo su viđeni zajedno u decembru, ali su glasine vremenom utihnule, uglavnom zato što je Ana viđena sa Tomom Kruzom.

Tom i Ana su prvi put viđeni zajedno u februaru 2025. godine, kada su fotografisani tokom, kako je izgledalo, opuštene večere u Londonu... i to na Dan zaljubljenih. Nakon još nekoliko zajedničkih pojavljivanja u javnosti, njihova veza je konačno potvrđena u julu, kada su ih paparaci uslikali kako se drže za ruke.

Ali, kao i sve lepe stvari, i ova romansa se na kraju završila; izvor je u oktobru 2025. za *Us Weekly* izjavio: „Tom i Ana su trenutno raskinuli. To je više bila Anina odluka jer su se stvari odvijale brzo, pa joj je ta brzina počela da smeta.” Dodaju i sledeće: „Ona ga i dalje veoma voli i postoji hemija između njih. Videćemo kako će se stvari odvijati u budućnosti.”

Ana de Armas e Beto Montenegro deixando o hotel hoje, 06, em Paris. https://t.co/CKBhPJYAjM — Ana de Armas Brasil (@anadearmasbr) October 6, 2026

Ali Ana je ipak krenula dalje. Sada se viđa sa Betom Montenegrom, a snimak sa letovanja na kojem se ljube obilazi planetu.

Svi čekaju da li će Ana da se zadrži na Betu ili će sreću tražiti negde drugde.

(Stil)

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