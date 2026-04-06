HOLIVUDSKA DIVA ČESTITALA PRAZNIK CVETI SVIM VERNICIMA: Zbog nje je Tom Henks prešao u pravoslavlje (FOTO)

Glumica je čestitala praznik Cveti i početak Velike nedelje, objasnila pravoslavnu tradiciju i izazvala lavinu reakcija na mrežama.

Foto: Profimedia
Poznata holivudska glumica Rita Vilson oglasila se na društvenim mrežama povodom velikog hrišćanskog praznika Cveti i početka Strasne nedelje, koja prethodi Uskrsu.

Dirljiva poruka za vernike širom sveta

Rita je putem Instagrama poslala čestitku pravoslavnim vernicima, kao i svima koji slave Uskrs po gregorijanskom kalendaru, uz kratko objašnjenje značaja Cveti.

– Srećna Cvet pravoslavnim hrišćanima širom sveta. I srećan Uskrs nepravoslavnim hrišćanima. Pravoslavni vernici slave Uskrs nakon što je Isus ušao u Jerusalim za Pashu, zbog čega se praznik kasnije slavi. U crkvi se ikona Hristovog ulaska u Jerusalim nalazi u priprati ukrašenoj cvećem, a na kraju službe dobijamo krst od palmi kao simbol početka Strasne nedelje – napisala je glumica.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uz poruku je objavila i pravoslavnu ikonu posvećenu prazniku Cveti, što je izazvalo brojne reakcije, posebno među Grcima koji su joj se zahvalili na čestitki.

LJubavna priča koja traje decenijama

Holivudska zvezda je godinama u harmoničnom braku sa Tomom Henksom. NJih dvoje su se upoznali 1985. godine tokom snimanja filma „Volonteri“, a svoje sudbonosno „da“ su izgovorili 1987. godine.

Danas se smatraju jednim od najstabilnijih parova u Holivudu, a iz braka imaju dva sina - Četa Henksa i Trumana Henksa.

Rita je grčkog porekla, dok je Tom, nakon što se bolje upoznao sa pravoslavnom verom, odlučio da pređe u pravoslavlje.

(Kurir)

