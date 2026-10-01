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KOLIKO SOLI BI TREBALO DA UZIMAMO NA DNEVNOM NIVOU? Sve iznad ovoga je previše

Natrijum, koji se često jednostavno naziva so, nalazi se u skoro svemu što jedemo i pijemo.

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Foto: Deposit/ Wavebreakmedia
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Natrijum je neophodan mineral, ali zdravstvene organizacije obično preporučuju da zdravi odrasli ograniče unos natrijuma na manje od 2.300 mg (oko jedne kašičice soli) dnevno kako bi se sprečila stanja poput visokog krvnog pritiska.

Natrijum, koji se često jednostavno naziva so, nalazi se u skoro svemu što jedete i pijete. Prirodno se javlja u mnogim namirnicama, dodaje se u druge tokom procesa proizvodnje i koristi se kao aroma. Već neko vreme, natrijum je bio povezan sa visokim krvnim pritiskom, koji uzrokuje oštećenje krvnih sudova i arterija kada je hronično povišen. Zauzvrat, ovo povećava rizik od srčanih oboljenja, moždanog udara, srčane insuficijencije i bolesti bubrega. Stoga se često govori o ograničenom unosu soli, piše Healthline.

Neophodan za zdravlje

Uprkos stalnom preispitivanju koliko nam je soli potrebno, natrijum je neophodan nutrijent za dobro zdravlje. To je jedan od elektrolita vašeg tela, minerali koji stvaraju električno naelektrisane jone.

Većina natrijuma u ​​vašem telu nalazi se u vašoj krvi i tečnosti koja okružuje vaše ćelije, gde pomaže u održavanju ravnoteže ovih tečnosti. Uz održavanje normalnog balansa tečnosti, natrijum igra ključnu ulogu u normalnoj funkciji nerava i mišića, piše Healthline.

Vaši bubrezi pomažu u regulisanju nivoa natrijuma u ​​vašem telu prilagođavanjem količine koja se izlučuje u urinu. Takođe gubite natrijum znojenjem. Nedostaci natrijuma u ​​ishrani su veoma retki u normalnim uslovima, čak i kod dijeta sa veoma niskim sadržajem natrijuma.

Decenijama, zdravstvene institucije pozivaju ljude da ograniče unos natrijuma kako bi kontrolisali krvni pritisak. Procenjuje se da je vašem telu potrebno samo 186 mg natrijuma dnevno da bi pravilno funkcionisalo. Međutim, bilo bi gotovo nemoguće konzumirati ovo malo, i dalje zadovoljiti svoje energetske potrebe i dobiti preporučeni unos drugih važnih hranljivih materija. Stoga, Institut za medicinu (IOM) preporučuje da zdravi odrasli konzumiraju 1.500 mg (1,5 grama) natrijuma dnevno, što je nešto manje od kašičice soli.

Ova granica je ustanovljena na osnovu dokaza iz kliničkih studija da unos natrijuma iznad 2.300 mg (2,3 grama) dnevno može negativno uticati na krvni pritisak i povećati rizik od srčanih oboljenja.

Zbog povećanog gubitka natrijuma kroz znoj, ove smernice se ne primenjuju na visoko aktivne ljude poput takmičarskih sportista ili radnika koji su izloženi toploti.

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