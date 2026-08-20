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HRISTINA POPOVIĆ SMRŠALA 27 KILOGRAMA: Prošetala se crvenim tepihom i oduševila sve prisutne (FOTO)

Hristina Popović oduševila je sve izdanjem na ovogodišnjem Sarajevo film festivalu.

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Foto: Printscreen/ Instagram - hristina_popo
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Glumica Hristina Popović ne prestaje da oduševljava javnost svojim izdanjima od kako je smršala skoro 30 kg, a sada se o njen autfit na ovogodišnjem Sarajevo film festivalu zapalio mreže. 

Umetnica se pojavila na premijeri filma "Virus patološke dobrote" u kom igra glavnu ulogu, a crvenim tepihom prošetala je u zavodljivoj crnoj haljini dubokog dekoltea, a "look" je upotpunila elegantnom šminkom i crvenim karminom. 

 

LJudi ne prestaju da se oduševljavaju izgledom glumice, no, mnogi se pitaji i na koji način je Hristina smršala, kao i da li je koristila neke "popularne" lekove za gubitak kilograma.

 

Podsetimo, Hristina Popović govorila je u javnosti o mršavljenju. Kako je otkrila, ona je iz ishrane eliminisala svu industrijski prerađenu hranu, grickalice, upakovane proizvode kao i rafinisane šećere. Fokusirala se isključivo na integralne, sveže i prirodne namirnice koje dominiraju njenim jelovnikom.

Istakla je da ne veruje u brza rešenja poput "samo sam izbacila hleb" ili "samo šetam". Naglasila je da je za ovakav rezultat potreban ozbiljan trud, disciplina i sveobuhvatan rad na sebi.

Glumica redovno trenira i bavi se ekstremnijim sportskim izazovima. Nedavno je uspešno preplivala humanitarni maraton dug čak 4 kilometra na crnogorskom primorju.

(Mondo)

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