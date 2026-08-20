HRISTINA POPOVIĆ SMRŠALA 27 KILOGRAMA: Prošetala se crvenim tepihom i oduševila sve prisutne (FOTO)

Hristina Popović oduševila je sve izdanjem na ovogodišnjem Sarajevo film festivalu.

Glumica Hristina Popović ne prestaje da oduševljava javnost svojim izdanjima od kako je smršala skoro 30 kg, a sada se o njen autfit na ovogodišnjem Sarajevo film festivalu zapalio mreže.

Umetnica se pojavila na premijeri filma "Virus patološke dobrote" u kom igra glavnu ulogu, a crvenim tepihom prošetala je u zavodljivoj crnoj haljini dubokog dekoltea, a "look" je upotpunila elegantnom šminkom i crvenim karminom.

LJudi ne prestaju da se oduševljavaju izgledom glumice, no, mnogi se pitaji i na koji način je Hristina smršala, kao i da li je koristila neke "popularne" lekove za gubitak kilograma.

Jel ovo Hristina Popović otkrila Ozempik? pic.twitter.com/8cYcCOPJe0 — Bodljikava 🇷🇸 (@Bodljikava) August 19, 2026

Podsetimo, Hristina Popović govorila je u javnosti o mršavljenju. Kako je otkrila, ona je iz ishrane eliminisala svu industrijski prerađenu hranu, grickalice, upakovane proizvode kao i rafinisane šećere. Fokusirala se isključivo na integralne, sveže i prirodne namirnice koje dominiraju njenim jelovnikom.

Istakla je da ne veruje u brza rešenja poput "samo sam izbacila hleb" ili "samo šetam". Naglasila je da je za ovakav rezultat potreban ozbiljan trud, disciplina i sveobuhvatan rad na sebi.

Glumica redovno trenira i bavi se ekstremnijim sportskim izazovima. Nedavno je uspešno preplivala humanitarni maraton dug čak 4 kilometra na crnogorskom primorju.

(Mondo)

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