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IVA ŠTRLJIĆ DANAS SLAVI ROĐENDAN: "Već je uzbudljivo!" (FOTO)

Poznato je da je Iva Štrljić jedna od najzgodnijih žena na dramskoj sceni u Srbiji, a povodom svog rođendana odlučila je da sa nama podeli kako se danas oseća.

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Foto: Nana Nabi
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Iva Štrljić danas proslavlja 49. rođendan, a ovaj za nju poseban dan provela je u radnom okruženju u kom se, kako navodi, dobro oseća.

- Od jutros sam na snimanju tako da je dan počeo jako rano budeći se u četiri ujutru, a kako najviše volim da doručkujem sladoled umesto torte, svećice su bile na sladoledu! Želje su zamišljene i u skladu sa sladoledom i slatke! Videću kako će da teče dan, nikada nemam isplaniran rođendan već dozvoljavam da me on sam lepo iznenadi i to tako uvek i bude. Već je uzbudljivo! - izjavila je glumica za Magazin Novosti.

Foto: Nana Nabi

Poznato je da je Iva Štrljić jedna od najzgodnijih žena na dramskoj sceni.

Iva Štrljić vodi računa o svom izgledu, a kako održava vitku liniju u četrdesetim otkrila je jednom prilikom.

- Trudom. Lagala bih vas kada bih rekla da je sve to genetika. Bavim se sobom, treniram, pazim kako se hranim, šetam ozbiljne kilometraže dnevno i zovem ih od milja Kaldrma fitnes, volim aparate za telo – posebno venus, obožavam saune i masaže tako da moram da kažem da radim na tome da uvek budem u odličnoj formi. Mislim da je ključ u tome što nisam mrzovoljna i što sve čega se prihvatim radim sa žarom, voljom i radošću – rekla je Iva, a zatim dodala: – Šetam zaista dugo, uvek sam volela da šetam, brzo naravno, retko ko može da postigne toliku kilometražu. Ako me nešto muči u tom trenutku, onda imam utisak da se briga znatno smanji posle ovog vida razgibavanja – rekla je ona.

Foto: Nana Nabi

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