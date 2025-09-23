IZA GLAMURA I SLAVE KRIJU SE TEŠKE TRAUME: Glumica silovana sa 16 godina, udala se za 2 decenije starijeg pisca koji ju zbog njene bolesti zvao "lošom investicijom"

Zbog bolesti je često bila prikovana za krevet, što je dovelo do sukoba sa suprugom. NJegova stalna potreba za se*sualnim odnosom učinili su da njihov odnos preraste u napetu "lošu investiciju", po njegovim rečima.

Padma Lakšmi, glamurozna glumica, manekenka, TV voditeljka i autor kuvara, svoj privatni život gotovo je decenijama čuvala daleko od očiju javnosti.

Iza sjaja i slave krije se priča o traumama, ljubavima i ličnim borbama koje su je oblikovale - od tinejdžerskog silovanja, preko ljubavnih drama sa svetskim tajkunima, do majčinstva i borbe za prava žena.

Tragedija u tinejdžerskim godinama

Padma je prvi put progovorila o traumatičnom iskustvu koje je promenilo njen život sa samo 16 godina. "Na dočeku Nove godine, samo nekoliko meseci nakon što smo se počeli družiti, silovao me je dečko kojeg sam upoznala u tržnom centru u Los Anđelesu", otkrila je Lakšmi u eseju za New York Times.

Kako je tada bila devojčica, nije ni shvatala da je reč o silovanju. "Počela sam da se osećam kao da je to moja krivica. U to vreme nismo imali izraz za silovanje u vezi, i nisam znala kome da se obratim. Godinama sam ćutala", ispričala je.

Ovo iskustvo oblikovalo je Padmin život, ali i njenu snagu da danas bude glasni zagovornik žrtava se*sualnog nasilja i osnivačica Endometriosis Foundation of America, fondacije posvećene edukaciji i istraživanju bolesti endometrioze koja joj je takođe otežavala život.

LJubavne igre i razočaranja u krevetu

Padma je 1999. godine upoznala poznatog pisca Salmana Rušdija, koji je bio 23 godine stariji od nje. "Zamislite mladu ženu u dvadesetim godinama koja voli knjige i koja je tek objavila svoj prvi kuvar, kako joj dolazi ovaj muškarac. On je bio najbolja stvar koja mi se ikada dogodila", prisetila se Lakšmi.

NJihov prvi sastanak bio je u Central Parku, a ubrzo su završili u krevetu. Brak su sklopili četiri godine kasnije, ali Padma je zbog endometrioze često bila prikovana za krevet, što je dovelo do sukoba sa suprugom. NJegova stalna potreba za se*som i frustracija zbog nedostatka intimnosti u braku učinili su da njihov odnos preraste u napetu "lošu investiciju", po njegovim rečima.

Neizvesnost oko očinstva

Nakon razvoda od Rušdija, Padma je imala romanse sa američkim biznismenom Adamom Delom i medijskim mogulom Tedijem Forstmanom. Kada je zatrudnela, bila je u dilemi - nije znala ko je biološki otac njene ćerke Krisne. Kasnije se ispostavilo da je Del zapravo otac, dok je Forstman ostavio fond vredan dve milijarde dolara Padminoj kćerki, iako nije bio biološki roditelj.

"Bila sam u vezi sa obojicom, a u isto vreme trudna. Sve se brzo odvijalo, i nisam znala kako da se snađem. Tek DNK test je razjasnio situaciju", priznala je Lakšmi u intervjuu.

Karijera

I pored turbulentnog privatnog života, Padma je izgradila zavidnu karijeru. Kao model je pozirala za Helmut NJutna i pojavila se na naslovnicama prestižnih magazina, a na televiziji je postala poznata zahvaljujući emisijama "Padma’s Passport", "Planet Food" i najpoznatijem kulinarskom takmičenju "Top Chef".

NJene knjige, uključujući memoar Love, Loss and What We Ate, kombinuju autobiografiju i kulinarstvo, pružajući intiman uvid u njen život.

Borba sa zdravljem i humanitarni rad

Endometrioza je Padmu pratila decenijama, izazivajući jake bolove i otežavajući svakodnevni život. Sa svojim partnerom doktorom Tamerom Sekinom, osnovala je Endometriosis Foundation of America, koja danas edukuje žene i finansira istraživanja o bolesti.

Pored toga, Padma se bori za prava žena, prava imigranata i jednakost, kako u SAD tako i globalno, kroz angažman sa UNDP-om i druge humanitarne akcije. NJena borba sa traumama, ljubavnim komplikacijama i zdravstvenim problemima pokazuje da čak i kroz najmračnije periode može da se izgradi život pun uspeha, ljubavi i humanitarnog doprinosa.

