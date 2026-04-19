Jakov Jozinović sve stiže: Sa 20 godina postao regionalna zvezda, a ima vremena i za fakultet - evo šta studira

Kada nije na sceni, Jakov kao i svaki mladić u njegovim godinama ide na fakultet gde vredno uči i radi na svom usavršavanju.

Jakov Jozinović sa samo 20 godina svojim talentom osvojio je ceo region. Mladi pevač koji rasprodaje hale širom regiona, ima vremena i za školovanje.

Jakov je trenutno student druge godine novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu.

Mlad, pametan, vredan

Gostujući u emisiji "Kod nas doma" na HRT televiziji, pevač je otkrio kojim se sve poslovima bavio.

- Pre samo tri godine radio sam na arheološkim iskopinama, na 40 stepeni, i s obzirom na to da dolazim iz Vinkovaca, svi znamo da su Vinkovci arheološki plodno područje, stvarno se moglo mnogo toga naći, svašta sam tu iskopao, a posle toga sam, naravno, radio i u proizvodnji sveća, pa sam... Joj, bilo je tu svega. Radio sam onda u šljivicima, brao voće za dnevnicu, pa stvarno sam svuda radio - rekao je Jakov u pomenutoj emisiji.

Podsetimo, Jozinović je na muzičkoj sceni eksplodirao prošle godine, i to bez ijedne objavljene pesme. Zahvaljujući Tiktoku, pobrao je simpatije publike širom Balkana. LJudi su masovno uživali slušajući ga dok peva pesme Olivera Dragojevića, Vlade Georgieva, Đorđa Balaševića, kao i druge hitove iz doba Jugoslavije.

