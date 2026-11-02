KO JE MEGAN MARKL NAGOVORIO DA PREĆUTI PORODIČNU DRAMU? Posle svega, usledila je poruka koja mnogo toga otkriva

Megan Markl otkriva da je želela da javno govori o optužbama protiv svog oca, ali je naišla na protivljenje, evo ko joj je savetovao da to ne čini

Megan Markl je 2019. godine „želela javno da iznese” optužbe za seksualno zlostavljanje dece protiv svog oca Tomasa Markla, ali su je pripadnici obezbeđenja zaduženi za kraljevsku porodicu „savetovali da to ne čini” – piše "Dejli mejl" (Daily Mail).

Kako je sinoć objavljeno, Megan Markl je želela da javno progovori nakon što je saznala za optužbe o seksualnom zlostavljanju dece koje su se odnosile na njenog oca, ali su je pripadnici policijskog obezbeđenja zaduženog za kraljevsku porodicu savetovali da to ne čini.

Ova informacija dolazi nakon što je Skotland jard potvrdio da je u januaru 2019. godine uručio vojvotkinji od Saseksa (tada 45-godišnjoj) pismo koje je sadržalo optužbe protiv Tomasa Markla (tada 82-godišnjaka), ali da o tome nisu obavestili druge nadležne organe za sprovođenje zakona.

U pismu na sedam stranica, prva supruga Tomasa Markla, Roslin Lavles, optužila je ovog bivšeg holivudskog tehničara za rasvetu za seksualno zlostavljanje dece. Navela je i da je on redovno putovao na Filipine i Tajland, uz obrazloženje da su tamo „dvanaestogodišnjaci zakonski dostupni” (misleći na seksualne odnose).

Pismo, koje je svojeručno napisala Lavlesova (preminula 2024. godine), razmotrio je policijski tim zadužen za zaštitu kraljevske porodice, nakon čega je prosleđeno kancelariji vojvode i vojvotkinje od Saseksa u Kensingtonskoj palati, „radi informisanja”.

Sada se saznalo da je Megan želela javno da govori o ovim optužbama, koje je prošle nedelje opisala kao „uznemirujuće i zabrinjavajuće”.

Međutim, jedan od njenih telohranitelja iz policijske službe za zaštitu kraljevske porodice (RaSP) navodno joj je rekao: „Prepustite to nama, mi ćemo sprovesti istragu.”

Isti službenik je, navodno, savetovao Megan da ne izlazi u javnost u trenutku kada je bila izložena kritikama jer je, bez ikakvog objašnjenja, prekinula odnose sa svojim ocem, koji inače nije prisustvovao venčanju para 2018. godine.

Kako prenosi "Tajms" (The Times), policija (Metropolitan Police) – koja nije istraživala nijednu od optužbi protiv Markla jer su se navodni događaji odigrali u inostranstvu – još uvek pokušava da identifikuje i pronađe pomenutog službenika.

Iako su telohranitelji Harija i Megan bili upoznati sa ozbiljnim optužbama, mnogi od najbližih savetnika para u Kensingtonskoj palati u to vreme, navodno, nisu bili obavešteni o tome. Među njima su bili Samanta Koen, bivša saradnica kraljice Elizabete II koja je obavljala funkciju privatnog sekretara za vojvodu i vojvotkinju od Saseksa, kao i Džejson Nof, koji je bio zajednički sekretar za odnose s javnošću i za Harija i Megan, i za Vilijama i Kejt.

Jedan izvor je naveo da su Hari i Megan bili „veoma zatvoreni i da nisu imali običaj da dele stvari sa drugima”.

Takođe se smatra da su saradnici bliski kralju – koji je u to vreme bio princ od Velsa – takođe bili držani u neznanju.

U subotu je izvor iz londonske policije (Metropolitan Police) izjavio da deluje kako službenici jedinice RaSP, koji su procenjivali pismo iz 2019. godine, nisu shvatili ozbiljnost navoda, te da ih nisu prosledili dalje u lancu komandovanja.

Izvor je rekao: „Ti ljudi nisu detektivi i skloni su prilično linearnom načinu razmišljanja.”

„Jedinicu RaSP je zanimalo samo to šta navodi znače za bezbednost vojvode i vojvotkinje od Saseksa. Nakon te procene, trebalo je da razmotre i šire posledice.”

Policija se suočila sa pitanjima zašto nije obavestila međunarodne agencije, uključujući FBI.

Sama policijska služba obratila se telu za nadzor policijskog rada zbog svog „propusta da prosledi navode o ozbiljnim krivičnim delima... nadležnim stranim organima u to vreme”.

Ovo otkriće dolazi u trenutku kada je policija, nakon dojave lista "Daily Mail", zaplenila dečju pornografiju u napuštenoj skladišnoj jedinici Tomasa Markla.

Istražitelji seksualnih delikata i forenzički stručnjaci stigli su nešto posle ponoći na lokaciju u blizini Marklovog nekadašnjeg doma u Meksiku. Navodi se da je jedan od agenata, pregledajući materijal, uzviknuo „Ay cabron” – španski izraz koji znači „dođavola”.

Zaplenjeni materijal uključuje časopise sa prikazima seksualnog zlostavljanja dece, kao i fotografije nagih mladih žena azijskog porekla.

Naši novinari otkrili su ovu kolekciju prošlog četvrtka, nakon putovanja u Rozarito, gde je otac vojvotkinje od Saseksa – sa kojim ona nije u kontaktu – živeo čitavu deceniju. Priznanice su potvrdile da je on 2017. godine iznajmio prostor dimenzija 5 puta 10 stopa (oko 1,5 puta 3 metra).

Prema nalogu za pretres, sudija je istražiteljima odobrio traženje „dokaza koji se sastoje od materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece”, kao i dokaza u vezi sa „navodnim izvršenjem krivičnog dela trgovine ljudima u težem obliku”. Nakon što su zaplenili računar, USB memorije, VHS kasete i časopise, zapečatili su prostoriju i na nju postavili zvanično obaveštenje.

Do pretresa u „Baha storidžu” (Baja Storage) — skladišnom kompleksu sa kontrolisanim pristupom — došlo je nakon što je list „Dejli mejl” (Daily Mail) upozorio nadležne da se u jedinici broj 22 nalaze slike seksualnog zlostavljanja dece. Nekoliko sati ranije, novinari „Dejli mejla” fotografisali su Markla dok su ga u invalidskim kolicima premeštali između ustanova za negu u Lejklendu, na Floridi.

Markla, kome je amputirana noga i kome je dijagnostikovano kognitivno oboljenje, pratili su njegova ćerka Samanta i njen dečko Mark Filips.

Naši novinari su za ovaj prostor saznali prošle nedelje. Ovaj osamdesetdvogodišnjak je pre dve godine prestao da plaća zakupninu za skladišni prostor, a početkom prošle godine preselio se na Filipine, a da prethodno nije ispraznio prostoriju.

Zaposleni u „Baha storidžu” nisu znali ništa o tom skrivenom materijalu i bili su zgroženi kada je on otkriven.

Pored bezazlenih porodičnih uspomena, tamo su se nalazile trake sa negativima od 35 mm na kojima su bile voajerske slike dece na plaži, kao i prašnjave VHS kasete sa naslovima poput „Dečaci – Brat i sestra – Ruski XX” (Boys - Brother and Sister - Russian XX) i „Manila Najts” (Manila Nites). U prostoru su takođe pronađeni stari računari i papirni tanjir na kojem je crvenim mastilom bilo ispisano „DARK WEB” (mračni veb), uz navedene različite internet adrese (URL-ove).

Među onima koji rade na ovom slučaju su i agenti FBI-a stacionirani u Tampi – u blizini staračkog doma na Floridi gde Markl boravi nakon što mu je u decembru amputirana leva noga.

U istragu su uključeni i zvaničnici FBI-a iz južne Kalifornije. Prema nalogu do kojeg je došao „Dejli mejl” (Daily Mail), meksički državni tužioci zatražili su od sudije Estefani Moreno Gutijerez, iz pravosudnog sistema Donje Kalifornije (Baja California), da odobri nalog za pretres, što je učinjeno tokom zatvorenog sudskog ročišta u petak. Oko 16 časova u petak, manja grupa uniformisanih policajaca stigla je do skladišta i zatražila razgovor sa vlasnikom.

Kako je veče odmicalo, pristiglo je još službenika iz meksičke Državne agencije za istrage, dok su pripadnici Meksičke nacionalne garde zauzeli položaje ispred objekta. Pokazali su nalog dežurnom čuvaru, nakon čega je, u 00:48 časova, više od desetak agenata ušlo unutra. Do 03:00 sata pretres je bio završen, a kolona vozila se udaljila.

Otkriće ovog skladišnog prostora predstavlja još jedan značajan obrt u slučaju zbog kojeg bi Markl, ukoliko bude optužen i osuđen, mogao dobiti kaznu zatvora u trajanju od deset do 12 godina.

Ovaj bivši direktor rasvete preselio se u Rozarito 2011. godine. Početkom 2025. godine, Markl se ponovo preselio, ovog puta na Filipine, gde se takođe nalazi pod istragom nakon što ga je policiji prijavio rođeni sin.

Prema pisanju lista „San” (The Sun), Tomas Markl Mlađi (60) navodno je pronašao „stotine, ako ne i hiljade” seksualno eksplicitnih fotografija dece u kutijama koje je njegov otac poslao na Daleki istok.

Markl je ranije ove optužbe nazvao „bolesnim lažima”. U subotu, partner Samante Markl izjavio je za naš medij: „Jedina izjava koju ćete dobiti jeste da na stvarima koje se nalaze na Filipinima nema čak ni otisaka prstiju Tomasa Markla.” „Nije to čak ni dotakao dok je bilo tamo, tako da ne može biti optužen."

Tomas Markl stariji izjavio je za „Dejli mejl” (Daily Mail): „Nisam imao nikakve magacinske prostore u Rosaritu!”

U izjavi datoj prošle nedelje, Megan je rekla: „Duboko sam potresena vestima koje su isplivale u poslednja 24 sata, a moje misli su uz svu decu koja su možda pretrpela štetu.

Godine 2018. upućeno je pismo Metropoliten policiji, kao i Odeljenju za zaštitu članova kraljevske porodice i štićenih ličnosti. To pismo je kasnije prosleđeno i meni. U njemu su iznete uznemirujuće i zabrinjavajuće optužbe na račun mog oca, a dobila sam uveravanja da se one istražuju.

Nadam se da će sada biti jasno – uprkos tome što su pojedini mediji tokom godina iskrivljavali činjenice – da je svaka distanca prema mom ocu, kao i moja odluka da mu ne dozvolim kontakt sa našom decom, imala samo jedan cilj: da ih zaštitim.

Verovala sam da nadležni organi čine isto i za druge porodice. Iako su razmere onoga što je sada otkriveno daleko užasnije nego što bi iko mogao da zamisli, iskreno se nadam da će pravda biti u potpunosti zadovoljena i da će bezbednost i zaštita nevine dece ostati prioritet.”

Vojvotkinja od Saseksa nije komentarisala događaje u Meksiku.

(Stil)

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