KAKO SE SPREMAJU TURSKE ŠNICLE? Ručak koji će obožavati cela porodica

Turske faširane šnicle, poznate kao köfte, omiljene su zbog bogatog ukusa i sočne teksture.

Prave se od mlevenog mesa, luka, začina i nekoliko jednostavnih dodataka, a najlepše su kada se posluže uz pire krompir, pirinač ili svežu salatu. Za razliku od običnih faširanih šnicli, u turskoj verziji često se koristi malo prezli ili sredine starog hleba, kao i peršun i beli luk, koji mesu daju posebnu aromu.

Sastojci

500 g mlevene junetine

1 glavica crnog luka

2 čena belog luka

1 jaje

3 kašike prezli

2 kašike sitno seckanog peršuna

1 kašičica mlevene slatke paprike

1/2 kašičice kumina

1/2 kašičice bibera

1 kašičica soli

Malo ulja za prženje

Priprema

Iseckajte luk

Crni luk izrendajte ili veoma sitno iseckajte, a beli luk izgnječite. Ako luk pusti mnogo tečnosti, blago ga ocedite.

Napravite smesu

U većoj posudi sjedinite mleveno meso, luk, beli luk, jaje, prezle i peršun. Dodajte so, biber, slatku papriku i kumin. Smesu dobro mesite rukama nekoliko minuta, dok ne postane kompaktna. Pokrijte je i ostavite u frižideru najmanje 30 minuta da se ukusi sjedine.

Formirajte šnicle

Navlaženim rukama oblikujte manje, blago izdužene ili ovalne šnicle. Nemojte ih praviti previše debele kako bi se ravnomerno ispekle.

Prženje

Zagrejte malo ulja u tiganju i pržite šnicle na srednjoj temperaturi, okrećući ih sa obe strane dok ne dobiju lepu rumenu koricu i budu potpuno pečene u sredini. Poslužite ih tople, uz pire krompir, pirinač, pečeno povrće ili jogurt-sos.

(Stvar ukusa)