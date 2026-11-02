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KO JE NOVI POBEDNIK "SLAGALICE": Kvizaši tvrde da je u jednoj stvari rekorder - poslao poruku svima koji su navijali za njega

Pobednik 203. ciklusa kviza "TV Slagalica" je Aleksandar Simić.

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Foto: Printscreen/ YouTube - RTS Slagalica
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Aleksandar Simić je sinoć u neverovatnoj partiji savladao protivnika Srđana Lončarevića rezultatom 285:267. Srđan je vodio do samog kraja, ali je presudila poslednja igra "Asocijacije" u kojoj je Aleksandar uspeo da se izbori za pobedu.

Aleksandar Simić dolazi iz Beograda, a kvizaši tvrde da je u jednom rekorder, a to je da navodno ima najviše nastupa u raznim TV kvizovima.

- Nisam vodio tačnu evidenciju, ali kažu ostali kvizaši da imam najviše nastupa. Sad koliko je to, tačno ne znam. Možda neko zna... Znam kako je izgubiti, a znam i kako je pobediti - rekao je svojevremeno Aleksandar, piše Telegraf.

Na pitanje voditeljke koje učešće pamti, on je odgovorio sledeće.

- Pamtim prvi nastup, jer sam tada počinjao sa kvizovima i bio je uspešan i to mi je dalo podsticaj da nastavim dalje - rekao je Aleksandar.

Na kraju je imao poruku za sve one koji su ga gledali i podržavali.

- Pozdravio bih sve moje Kosovo-Metohijce, Smederevce, građane naselja Vojvoda Stepa, moju familiju najbližu, oca i brata, i strica Grujicu u Kuzminu na Kosovu Polju koji gleda svaku emisiju i bodri me vatreno - rekao je Aleksandar prilikom osvajanja 203. ciklusa kviza "TV Slagalica".

Aleksandar je osvojio vredne nagrade: 300.000 dinara, knjige i laptop, dok je drugoplasirani Srđan nagrađen sa 150.000 dinara, knjigama i laptopom.

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