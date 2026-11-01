KOME JE POSVEĆENA ČUVENA "OSTALA SI UVIJEK ISTA"? Priča o tome kako je nastao najveći hit Miše Kovača

Pesma „Ostala si uvijek ista" je već decenijama jedna od najpoznatijih na ovim prostorima.

Pesma „Ostala si uvijek ista“, za koju je stihove napisao Željko Sabol, a muziku komponovao Đorđe Novković, zahvaljujući legendarnom glasu Mate Miša Kovača, koji je preminuo, ostala je trajno upisana u muzičku istoriju.

Ipak, malo je poznato da je ova numera zapravo posvećena stvarnoj ženi - Slobodani Agici Gržetić, Beograđanki poreklom iz Rijeke. Ovu tajnu svojevremeno je otkrila njena ćerka Maja Stanimirović.

Ova velika i emotivna pesma nastala je nakon što su se stari prijatelji posle mnogo godina sasvim slučajno sreli na ostrvu Krk, gde je Agica došla sa detetom u posetu svojim roditeljima. Numera je obezbedila sebi mesto među vanvremenskim hitovima pobedom na „Hit paradi“ 1975. godine u Beogradu. Iste godine je izdata na singl ploči, a čitavu deceniju kasnije našla se i na istoimenom albumu, koji je prodat u impresivnih 200.000 primeraka.

Sa više od 20 miliona prodatih nosača zvuka, Mišo Kovač je postao neprikosnoveni rekorder domaće diskografije. Iako je tokom bogate karijere snimio stotine numera, pesma "Ostala si uvijek ista" donela mu je najveći uspeh, a sam pevač je otvoreno priznavao da mu je to najbolja, najlepša i najdraža pesma koju je ikada otpevao.

Maja je govorila o pesmi "Ostala si uvijek ista", ali i o svojoj mami Agici.

- Jugoslavija nije znala da peva njoj, mojoj mami Agici… Ona je bila prava dama, veoma ženstvena, nadasve tanana i šarmantna. Zaista vrlo posebno biće, neobično romantična, senzibilna, izuzetno sentimentalna i osetljiva. Lako bi joj krenule suze, kada čuje nešto tužno, dok čita knjigu ili gleda film, a posebno kad nekog dragog sretne nakon dužeg vremena. Stoga je savršeno opisuje stih ostala si uvijek ista i ove suze na licu tvom.

Ipak, kako Maja otkriva, između pesnika Željka Sabola i Agice nije bilo uzvraćene ljubavi, već je u pitanju bila samo njegova mladalačka naklonost. Razlog za to bila je i činjenica da je Agica od njega bila starija šest godina, što se u to vreme – posebno u malim mestima na Kvarneru – doživljavalo kao nepremostiva razlika.

Maja je to detaljnije objasnila:

- Dakle, Sabol je simpatisao Agicu, ali ljudi, dok slušaju 'Ostala si uvijek ista', mogu pomisliti da se radilo o velikoj, iskrenoj ljubavi, koja se tužno završila. Susret opisan u stihovima: među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih, da se juče nismo videli nas dvoje, odnosio se na godine njihovog mimoilaženja na Krku.

(Alo/Mondo)