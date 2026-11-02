NOVA LJUBAV ROMANA ABRAMOVIČA! 18 godina mlađa Ukrajinka ima dva sina, a njena životna borba potresa javnost (FOTO)

Svi pričaju o novoj ljubavi milijardera, manekenki Nataliji koja je iz Ukrajine

Izgleda da je Roman Abramovič odlučio da promeni neke stvari od momenta od kako je napunio 60. godina. Naime, jedan od najbogatijih ljudi na planeti, nakon devet godina samačkog života, odlučio je da u javnost izađe sa novom ženom. NJegova ljubav je manekenka Natalija Gocij, a o njihovoj vezi se spekuliše već par godina.

Milioner i manekena su viđeni u Azerbejdžanu, gde su došli povodom Međunarodnog festivala umetnosti u Bakuu.

Natalija je od Romana mlađa skoro 20 godina, a evo šta se zna o njoj.

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Ko je nova ljubavnica Romana Abramoviča

Natalija Gocij je rođena 10. jula 1984. godine u Kijevu. Odrasla je u običnoj radničkoj porodici - njena majka je radila u fabrici, a kasnije u maloprodaji. U porodici je bio i stariji brat, kome se Natalija u mnogo čemu divila. Od malih nogu, zanimao se sportom, trčanjem i vaterpolom. NJeno kućno okruženje je bilo teško tokom detinjstva. Prema rečima same manekenke, njen otac je bio nasilan prema svojoj ženi i deci. NJeni roditelji su se razdvojili kada je Natalija još bila dete, ali su nastavili da žive pod istim krovom neko vreme. Kada je napunila 12 godina, njena majka je odlučila da se preseli. Natalija se prisetila da su prvih nekoliko godina nakon toga bile finansijski teške, ali da se u kući konačno stvorila mirna atmosfera.

Natalija je završila srednju školu, a zatim stekla diplomu ekonomije. Međutim, odlučila je da se bavi karijerom u potpuno drugoj oblasti. Ušla je u manekenstvo sa 13 godina. Kao što se često dešava, otišla je na kasting sa prijateljicom, ali je ubrzo počela da dobija ponude za samostalna snimanja.

Natalijina karijera je brzo krenula uzlaznom putanjom: učestvovala je u foto snimanjima, pojavljivala se na naslovnim stranama časopisa i u reklamama. NJen pravi proboj došao je pobedom na međunarodnom takmičenju „Fordov supermodel sveta“. Nakon toga, ukrajinskoj manekenki su se otvorile mogućnosti za rad u inostranstvu. Šetala je pistama poznatih modnih kuća, sarađivala sa velikim brendovima i pojavljivala se u međunarodnim sjajnim časopisima.

Ali iza njenog spoljašnjeg uspeha krio se ozbiljan problem. Pritisak da ispuni rigorozne zahteve manekenske industrije negativno je uticao na Natalijino zdravlje. Razvila je anoreksiju i bulimiju. Sa visinom od 181 centimetar, njena težina je pala na 46 kilograma!

U 2007. godini, u vezi sa tim, manekenka se suočila sa talasom kritika. Nakon revije Gaja Laroša, fotografije preterano mršave Gocijeve distribuirale su međunarodne publikacije i izazvale skandal zbog zahteva industrije u pogledu izgleda manekenki. Na kraju, manekenka je izgubila nekoliko ugovora i vratila se kući da se fokusira na svoje zdravlje.

Natalijina karijera je napravila pauzu na neko vreme, ali nije imala nameru da potpuno napusti profesiju. Nekoliko godina kasnije, Nataljia je ponovo počela da se pojavljuje u časopisima i da putuje u inostranstvo zbog posla. Takođe se oprobala u novoj ulozi, vodeći rijaliti program „Podijum“.

Postepeno, Natalija je pronašla još jedan put za samoispunjenje: blogovanje. Pokrenula je Jutjub kanal „Bit Gocij“, gde priča o svom životu, deli lične priče i diskutuje o temama koje je zanimaju. Na društvenim mrežama, manekenka takođe aktivno objavljuje fotografije sa putovanja i deli svoje navike.

Nakon tog iskustva, Natalija je promenila svoj pristup ishrani i fizičkoj aktivnosti. Rekla je da pokušava da održi zdrav način života, izbegava brzu hranu i obraća pažnju na sastav svoje ishrane. NJene redovne vežbe uključuju jogu, pilates i trening snage. Vežbanje ostaje važan deo Gozijevog svakodnevnog života, ali sada nije samo reč o poboljšanju njenog izgleda već i o njenom blagostanju.

Natalija ne krije činjenicu da se konsultovala sa kozmetolozima i plastičnim hirurzima. Konkretno, govorila je o blefaroplastici i uvećanju grudi. Međutim, kasnije je odlučila da ne ugrađuje implantate.

Natalijin lični život je takođe bio predmet razgovora u više navrata. NJen prvi muž bio je biznismen Ruslan Nižnik. Upoznali su se kada je manekenka prolazila kroz tešku fazu karijere i oporavljala se od zdravstvenih problema. Zajedno su dobili sina, Spartaka. Par se rastao kada je dečak bio veoma mali, ali su kasnije pokušali da obnove svoju vezu. Godine 2013, par je dobio drugog sina, Tamerlana. Međutim, rođenje deteta nije pomoglo u spasavanju porodice, i Natalija i Ruslan su se zauvek rastali.

U jednom trenutku, štampa je raspravljala o njenoj vezi sa Andrejem Hlivnjukom, glavnim pevačem benda „Bumboks“. Upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, a Natalija se čak pojavila u muzičkom spotu benda za pesmu „Empires Will Fall“, igrajući muzičarevu ljubavnicu. Međutim, ni ova romansa nije potrajala.

Glasine o aferi sa Abramovičem pojavile su se leta 2023. godine. Ali priča je bila komplikovana, jer se nakon raskida sa dizajnerkom Dašom Žukovom, pričalo da je biznismen imao nekoliko afera, uključujući i onu sa Aleksandrom Korendjuk. Do danas, ni Abramovič ni Gocij nisu javno komentarisali svoju vezu. Međutim, njihov zajednički nastup u Bakuu je široko shvaćen kao potvrda njihove afere.