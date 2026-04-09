Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"KRALJICA KETAMINA" OSUĐENA NA 15 GODINA ZBOG SMRTI METJUA PERIJA: Oglasili se roditelji glumca

Džasvin Sanga, poznata pod nadimkom Kraljica ketamina, osuđena je na 15 godina zatvora zbog ulogeu lancu distribucije narkotika koji je, prema nalazima istrage, doveo do smrti glumca Metjua Perija.

Foto: Profimedia/ Matt Baron/BEI
Oglas

Džasvin Sanga je priznala krivicu po više tačaka optužnice, među kojima je i ona koja se odnosi na distribuciju ketamina sa smrtnim ishodom ili teškim posledicama po zdravlje. Presuda je usledila nakon što je promenila iskaz neposredno pred početak suđenja, piše BBC.

Istraga je pokazala da je njen dom služio kao centralno mesto za skladištenje i prodaju različitih narkotika, što je, prema tužilaštvu, omogućavalo finansiranje luksuznog načina života.

Metju pronađen u svom domu

Metju Peri je pronađen mrtav u oktobru 2023. godine u svom domu u Los Anđelesu. Nalazi su pokazali da je uzrok smrti bio jak uticaj ketamina, supstance koja se inače koristi u medicinske svrhe pod strogim nadzorom lekara.

U emotivnom obraćanju sudu, Perijeva maćeha Debi Peri zatražila je najstrožu kaznu za optuženu, ističući težinu posledica koje je porodica pretrpela.

- Ti si ovo izazvala... Ti, koja imaš dovoljno poslovnog talenta da zarađuješ novac, izabrala si put koji povređuje ljude. Molim vas da ovoj bezosećajnoj ženi izreknete maksimalnu zatvorsku kaznu kako ne bi mogla da povredi druge porodice kao što je našu - kazala je Debi.

(Mondo)

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas