LJUBAVNI ŽIVOT KLAUDIJE KARDINALE I DANAS ŠOKIRA: Predstavljala sina kao brata dok nije isplivala mračna istina!

Jedna od najvećih evropskih filmskih diva 20. veka, Klaudija Kardinale, čija su se lica i glas urezali u istoriju svetske kinematografije kroz remek-dela Federika Felinija, LJukina Viskontija i Serđa Leonea, preminula je u 87. godini. NJenu smrt potvrdio je agent Loren Savri, navodeći da je slavna glumica umrla u Nemuru, nedaleko od Pariza.

Proglašena među 50 najlepših žena na svetu od strane časopisa Los Anđeles Tajms , italijansko-tuniska glumica Klaudija Kardinale je, bez ikakve sumnje, bila jedna od najsjajnijih filmskih zvezda tokom 60-ih i 70-ih godina.

Čini se da je takođe slomila mnoga srca na snimanju svojih filmova. Tokom snimanja filma Il bell'Antonio , 1960. godine, njen kolega Marčelo Mastrojani se zaljubio u nju, ali ga je ona odbila , smatrajući ga jednim od onih glumaca koji ne mogu, a da se ne zaljube u svoje koleginice. Mastrojani je insistirao da su njegova osećanja iskrena, čak i nakon mnogo godina. Istinska empatija između njih bila je očigledna u filmu.

Kasnije, 1962. godine, upoznala je Alena Delona na snimanju filma Leopard u režiji Lučina Viskontija.

Delon se kao i mnogi drugi pre njega, zaljubio u Klaudiju, međutim, osećanja nisu bila obostrana. Ostvarili su samo prijateljsku vezu koja je trajala godinama.

NJena lepota nije ostala nezapažena, a ubrzo je zaigrala pored Omara Šarifa. Dobila je ugovor na sedam godina, a producent joj je postao Franko Kristaldi - možda i najvažniji čovek njenog života.

Ono što Kristaldi tad nije znao jeste da je Klaudija već trudna. Otac u Tunisu nije hteo ništa da ima sa detetom, a Kristaldi je organizovao porođaj u tajnosti. Mali Patrik je rastao uz časne sestre u Italiji, a zatim poslat Klaudijinoj porodici u Tunis.

Mališan je kasnije predstavljen kao glumičin brat, a ne sin. Zanimljivo je da su filmadžije dugo krile i njen glas - sinhronizovali su joj tekst, jer je imala jak francuski akcenat i preduboku prirodnu boju.

Kada se Klaudija zaljubila u Kristalda i pristala na brak, odlučili su da otkriju istinu i njenom sinu Patriku. Godine 1975. poverila se Encu Bijagi, italijanskom novinaru i otkrila mu istinu o svojoj trudnoći.

"Nepoznati čovek, mnogo stariji od mene, naterao me da uđemo zajedno u automobil i silovao me je. Bilo je užasno, ali najlepša stvar koja mi se desila je što je, iz tog nasilja, rođen moj predivni Patrik", ispričala je. "Bila je to komplikovana situacija za samohranu majku, ali odlučila sam da ne abortiram. Kad je taj čovek saznao, vratio se i tražio mi da abortiram, ali nisam ni na trenutak pomislila da se rešim deteta", izjavila je Klaudija.

Kristaldija je napustila 1975. godine. Kasnije je govorila da nikada nije bila zaljubljena u njega, već da je on bio njen mentor, ali i prilično opasan čovek.

Patrik je godinama predstavljan kao njen mlađi brat zbog imidža u javnosti, sve dok jednom prilikom nije neplanirano otkrila istinu u intervjuu. "To je bilo neophpdno. Hrabrost dolazi kada je potrebno nešto uraditi. To ne može da se predvidi. Ali, kada bih mogla da vratim vreme, prvo bih svom sinu rekla istinu. Tada nisam imala tu hrabrost", istakla je svojevremeno.

(Stil)

BONUS VIDEO: