MEGAN MARKL NEPREKIDNO UPADALA U REČ PRINCU HARIJU, a njegova reakcija obilazi svet

Otkako su napustili kraljevske dužnosti pre nekoliko godina, britanski princ Hari i njegova surpuga, Megan Markl, žive u Americi s porodicom, a svaki njihov javni istup pod lupom je svetske javnosti.

1758972251_655a449c0045ba1f85d033b95863f06a3f099dfd.jpg
Foto: Profimedia
Tako je sada isplivao snimak zajedničkog intervjua princa Harija i Megan Markl iz 2023. godine, u kome vojvotkinja uporno prekida svog supruga usred rečenice, ne bi li se ona istakla i iskazala svoje stavove po pitanju obrazovanja, koje je bilo tema razgovora.

Snimak je objavio Daily Mail, a stručnjak za govor tela je analizirao reakciju vojvode od Saseksa, te je konstatovao da se princ Hari „srušio kao sufle” nakon što ga je Megan Markl neprestano prekidala tokom intervjua. Izraz njegovog lica govori više od reči, te je dokaz da mu ovakvi ispadi njegove supruge nimalo ne prijaju, naprotiv.

Kako se navodi, otkako su odstupili s kraljevskih dužnosti, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa dali su na desetine zajedničkih intervjua, a tokom njihovih zajedničkih razgovora, česta je pojava da Megan preuzme vođstvo i prekida muža dok odgovara na pitanja novinara.

Ipak, ovo je jedan od retkih intervjua u kojima je zabeležena reakcija razočaranog princa kome supruga ne dozvoljava da dođe do reči.

(Kurir)

