JEDNIM POTEZOM DAJANA JE UNIŠTIILA ODNOS SA KRALJICOM: Svekrva je tada precrtala, ali se plašila njenog sledećeg koraka

Saznajte kako su se emocije i nesuglasice između kraljice i princeze Dajane razvijale tokom godina, sve do dramatičnog razlaza.

Odnos kraljice Elizabete II i princeze Dajane decenijama je predstavljan kao sudar dve potpuno različite žene – jedne naučene da emocije drži pod kontrolom i druge koja ih je pokazivala pred čitavim svetom. Međutim, njihova priča bila je mnogo složenija od slike hladne svekrve i nesrećne snahe.

Kraljevska biografkinja Ingrid Sjuard, koja je godinama pratila britansku kraljevsku porodicu i razgovarala sa princezom Dajanom, iznela je niz detalja koji bacaju drugačije svetlo na njihov odnos. Prema njenim tvrdnjama, koje je iznela za "Dejli Mejl", kraljica je u početku imala mnogo više razumevanja za Dajanu nego što se kasnije verovalo. Slušala ju je kada bi dolazila očajna zbog Čarlsa, pokušavala da je umiri i čak je javno podržavala.

Ali kako je brak princa i princeze od Velsa tonuo sve dublje, tako se menjao i odnos dve žene. Prelomni trenutak bio je čuveni intervju za BBC-jevu „Panoramu“. Posle njega, tvrdi Sjuard, kraljica više nije samo bila ljuta na Dajanu – počela je da strahuje od onoga što bi njena snaja mogla sledeće da uradi.

Kraljica u početku nije okrenula leđa Dajani

Dajana je veoma rano počela da se suočava sa problemima u braku. Prema Sjuardovoj, kraljica nije najbolje razumela njenu promenljivu i izrazito emotivnu prirodu, ali je dugo pokušavala da joj izađe u susret.

Kada bi svađe sa Čarlsom postale nepodnošljive, Dajana je odlazila kraljici i žalila joj se na muža. Ti dolasci nisu uvek bili najavljeni, ali ih je Elizabeta tolerisala i pokušavala da smiri snaju.

NJih dve, ipak, nikada nisu razvile posebno blizak odnos. Sjuard ga opisuje kao topao, ali ne i intiman.

Koliko je kraljica u jednom periodu želela javno da stane iza snaje pokazuje i događaj iz aprila 1984, kada je Dajana bila trudna sa Harijem. Iz Bakingemske palate tada je stigla neuobičajeno direktna poruka podrške u kojoj je navedeno da kraljica „ne bi mogla biti zadovoljnija svojom snajom“ i da je veoma ponosna na njene aktivnosti u zemlji i inostranstvu.

Drugim rečima, Dajana u tom trenutku za Elizabetu nije bila neprijatelj monarhije. Problem je nastao mnogo kasnije.

Dajana je želela da Čarls pokaže emocije

Razlika između Dajane i porodice u koju je ušla bila je ogromna.

Dajana je, prema rečima ljudi iz njihovog okruženja koje prenosi Sjuard, burne svađe sa suprugom ponekad doživljavala kao način da iz njega izvuče emociju. Čarls je, nasuprot tome, teško podnosio otvorene sukobe.

Iza svega je, prema ovom tumačenju, stajala Dajanina ogromna potreba da bude voljena.

Razvod njenih roditelja ostavio joj je strah od napuštanja, a od braka je očekivala sigurnost, nežnost i potvrdu ljubavi. Čarls joj to nije pružao na način koji joj je bio potreban.

Zanimljivo je da je Dajana pred kraj života Sjuardovoj insistirala na jednom detalju koji se često gubi u pričama o njihovom katastrofalnom braku – ona i Čarls jesu bili zaljubljeni.

Pričala je da je u početku bio izuzetno ljubazan i strpljiv prema njoj, da joj je pisao nežna ljubavna pisma i pokušavao da joj pomogne kada bi prolazila kroz depresivna raspoloženja.

I ona je njega, prema Sjuardovoj, volela mnogo dublje nego muškarce sa kojima je kasnije bila.

„Nas je bilo troje u ovom braku“

Sve se promenilo 20. novembra 1995. godine.

Dajanin intervju Martinu Baširu za BBC-jevu emisiju „Panorama“ postao je jedan od najpoznatijih televizijskih intervjua 20. veka.

Tada je izgovorila čuvenu rečenicu da ih je „bilo troje u ovom braku“, aludirajući na Kamilu Parker Bouls. Javno je govorila o Čarlsovoj aferi, priznala sopstvenu vezu sa Džejmsom Hjuitom, ali je otišla i korak dalje.

Na pitanje da li smatra da bi princ Vilijam, a ne Čarls, trebalo jednog dana da nasledi kraljicu, odgovorila je potvrdno.

Za Elizabetu II to više nije bila samo porodična svađa.

Prema Sjuardovoj, kraljica je intervju doživela kao direktan udar na budućnost njenog najstarijeg sina, ali i na stabilnost dinastije kojoj je posvetila život.

Kraljica je presekla

Nedelju dana pre Božića 1995. Dajana je dobila pismo od kraljice.

U njemu je Elizabeta, prema navodima Sjuardove, izrazila bes i frustraciju i zatražila da se brak Čarlsa i Dajane što pre okonča razvodom.

Dajana je taj period izuzetno teško podnela. Iako je javnost njihov brak već doživljavala kao praktično završen, ona navodno nije želela njegov konačan kraj.

Kasnije je 1996, godinu razvoda, opisala kao „najgoru godinu svog života“.

Za Božić 1995. nije otišla kod Vindzora, iako je to značilo da praznik neće provesti sa Vilijamom i Harijem. Svoju nelagodu izrazila je crnim humorom, rekavši da bi tamo „došla u BMW-u, a otišla u kovčegu“.

Zašto je kraljica počela da se „plaši“ Dajane?

Do proleća 1996. odnos dve žene bio je gotovo neprepoznatljiv u odnosu na prve godine Dajaninog braka.

Sjuard tvrdi da kraljica više nije znala šta može da očekuje od snahe. Dajana je u njenim očima postala previše nepredvidiva i emotivna, dok je njena moć u medijima bila ogromna.

Do maja te godine, prema tvrdnjama biografkinje, Elizabeta više nije želela ni da bude u Dajaninom društvu.

Najzanimljiviji detalj jeste tvrdnja da je kraljica bliskim ljudima priznala da se „plaši“ Dajane.

Nije se radilo o fizičkom strahu. Kraljicu je, prema Sjuardovoj, plašila Dajanina sposobnost da jednim intervjuom, izjavom ili javnim nastupom izazove potres koji Bakingemska palata nije mogla da kontroliše.

Dajana je bila jedna od najpoznatijih žena na svetu, imala je ogromnu naklonost javnosti i više nije igrala prema pravilima institucije.

Za monarha koji je život proveo verujući u diskreciju, dužnost i kontrolu emocija, bila je gotovo nemoguća za predvideti.

Sukobile se i zbog titule

U februaru 1996. Dajana se sastala sa kraljicom u Bakingemskoj palati dok su pregovori o razvodu ulazili u završnu fazu.

Jedno od najosetljivijih pitanja bila je titula NJeno kraljevsko visočanstvo.

Dajana je kasnije prijateljima tvrdila da ju je kraljica pritiskala da od nje odustane. Palata je to kategorički demantovala i tvrdila da je odluka bila isključivo Dajanina.

Sukob je dodatno produbljen nakon sastanka 28. februara, kojem je prisustvovao i Čarls. Iako je razgovor trebalo da ostane privatan, Dajana je ubrzo objavila saopštenje o detaljima dogovora.

Kraljica je bila besna.

Palata je potom javno saopštila da ni kraljica ni princ Čarls nisu zahtevali od Dajane da se odrekne titule.

Bilo je očigledno da između dve strane više gotovo da nije postojalo poverenje.

Vilijam joj je obećao: „Vratiću ti titulu kada budem kralj“

Razvod je konačno okončan 28. avgusta 1996.

Dajana je dobila nagodbu od oko 17 miliona funti, zadržala je dom u Kensingtonskoj palati, a pitanje odnosa sa Vilijamom i Harijem rešeno je tako da oba roditelja ostanu prisutna u njihovim životima.

Ali izgubila je stil NJeno kraljevsko visočanstvo.

Prema kasnijem svedočenju njenog batlera Pola Barela, Vilijam je video koliko je majku to pogodilo i pokušao da je uteši obećanjem koje je zvučalo gotovo nestvarno:

„Ne brini, mama, vratiću ti to jednog dana kada budem kralj.“

Dajana je navodno zaplakala.

Dajana je posle razvoda živela u strahu

Sloboda koju je dobila razvodom nije odmah donela mir.

Dajana je Sjuardovoj samo nekoliko nedelja pre smrti govorila koliko ju je čitav proces psihički iscrpeo.

„Razvod je bio pakao. Bila sam u komadima. Nigde se nisam osećala bezbedno“, poverila joj se.

Verovala je da je prate i prisluškuju, a priznala je i da je razmišljala o bezbednosti svog automobila i kočnicama.

Danas je posebno važno pomenuti da je nezavisna istraga mnogo godina kasnije utvrdila da je Martin Bašir koristio falsifikovana dokumenta i obmanjujuće metode kako bi došao do intervjua sa Dajanom. Ona to za života nije znala.

Sjuardova tvrdi da je Dajana pred smrt žalila zbog jednog dela intervjua – javnog priznanja ljubavi prema Džejmsu Hjuitu.

Smatrala je da tu temu nije trebalo otvarati.

Od snaje kojom se ponosila do žene od koje je zazirala

Upravo je u tome možda najbolje sažeta tragedija odnosa Elizabete II i Dajane.

Kraljica je u početku pokušavala da razume mladu ženu koja se teško snalazila unutar kraljevske porodice. Slušala je njene probleme, tolerisala nenajavljene dolaske i javno govorila koliko je ponosna na nju.

Dajana je, sa druge strane, od kraljevske porodice tražila nešto što ta institucija gotovo nikada nije umela da pruža – otvorenu emocionalnu sigurnost.

Kada je njihov porodični sukob izašao iz zidova palate i pretvorio se u globalni medijski spektakl, nestalo je i ono malo međusobnog poverenja koje je ostalo.

Za Dajanu je monarhija postala mesto u kojem se više nije osećala bezbedno. Za kraljicu je Dajana postala nepredvidiva sila koju više nije mogla da kontroliše.

Možda zato njihov odnos nije bio jednostavna priča o tome da li je kraljica volela ili nije volela Dajanu. Počeo je tolerancijom i pokušajima da joj pomogne, prošao kroz nerazumevanje i frustraciju, a završio se nečim mnogo ozbiljnijim – potpunim gubitkom poverenja i, prema tvrdnjama Ingrid Sjuard za "Dejli Mejl", kraljičinim priznanjem da je se zapravo plašila.

(Stil)

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