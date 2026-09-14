POZNATO OD ČEGA JE PREMINULA HEJDEN PENETIJER: Na dan smrti uzela opijat koji je 50 puta jači od heroina

Tragična smrt Hejden Penetijer, bivše dečje zvezde, povezana je sa predoziranjem fentanilom.

Glumica Hejden Penetijer navodno je na dan smrti uzela pilulu koja je bila pomešana sa fentanilom, navodi se u novom izveštaju, prenosi Daily Mail.

Omiljena glumica preminula je prošlog meseca u 36. godini u Grinvilu, u Južnoj Karolini.

Prema izvorima koje citira TMZ, Panetijer je navodno uzela oksikodon pomešan sa fentanilom. Samo nekoliko zrnaca ovog snažnog opioida, koji je oko 50 puta jači od heroina, može da izazove smrtonosno predoziranje.

Glumica i majka jednog deteta navodno je od dugogodišnjeg dilera droge iz Los Anđelesa kupila nekoliko lekova koji se izdaju na recept, ali na crnom tržištu, među kojima je bio i oksikodon, prenosi ovaj portal.

Penetijer i njen bivši partner, agent za nekretnine Brajan Hikerson, sa kojim je bila u vezi sa prekidima, dan pre njene smrti doputovali su avionom iz Los Anđelesa u Južnu Karolinu, odakle je on.

Kako navodi TMZ, glumica je tokom leta uzela nekoliko lekova koje je prethodno kupila u Los Anđelesu. Vlasti navodno veruju da je pilula koju je uzela ujutru na dan smrti bila pomešana sa fentanilom.

Hikerson je Hajden dao Narcan, lek koji brzo poništava dejstvo opioidnog predoziranja, nakon što ju je pronašao bez svesti.

Policija sada pokušava da utvrdi poreklo smrtonosne pilule i pronađe osobu koja joj ju je navodno prodala, tvrde izvori koji su govorili za TMZ.

Bivša dečja zvezda bila je poznata po ulogama u hit seriji televizije NBC „Heroji“, kao i u muzičkoj drami „Nešvil“.

Detektivi su potvrdili za Dejli mejl da su reagovali nakon što su primili poziv na broj 911 iz stambene zgrade u Grinvilu. Poziv je uputio glumičin poznanik, koji je rekao da je Hejden „bez svesti“.

U audio-zapisu poziva, upućenog u 13.51, operaterka je opisala stanje Penetijer kao „srčani zastoj“. Nekoliko trenutaka kasnije, mogao se čuti i muški operater koji je rekao da je glumica, kako se sumnja, doživela predoziranje u stanu.

(Kurir)

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