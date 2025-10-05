Oglas
MEGAN MARKL STIGLA U EVROPU BEZ PRINCA HARIJA: Da li ovaj potez označava njen povratak na javnu scenu starog kontinenta?

Megan Markl snimljena je tokom vikenda u Parizu kako napušta luksuzni hotel i kreće na reviju jedne od najpoznatijih svetskih modnih kuća.

1759655771_0b65178a-b257-434d-85c2-ba8837bcfd4d.jpg
Foto: Profimedia
Megan Markl našla se u centru pažnje javnosti zbog neočekivanog dolaska u Evropu, prvi put nakon više od dve godine. NJeno iznenadno pojavljivanje na prestižnom modnom događaju u Parizu, u sklopu Nedelje mode, nije prošlo nezapaženo.

Vojvotkinja od Saseksa snimljena je tokom vikenda u francuskoj prestonici kako napušta luksuzni hotel i kreće na reviju jedne od najpoznatijih svetskih modnih kuća, a osmeh joj nije silazio s lica.

Za ovu priliku Megan Markl je odabrala beli kaput, ispod kog je nosila klasičnu belu košulju i pantalone u istoj boji. Autfit je upotpunila crnim salonkama i jednostavnim modnim detaljima, dok je frizura – glatka punđa zalizana unazad – dodatno naglasila njen minimalistički, ali besprekorno doteran stil.

Ovo je prvi put da se Megan pojavila na pariskoj Nedelji mode, što njeno prisustvo čini još posebnijim. Takođe, radi se o njenom prvom putovanju u Evropu otkako je 2023. godine posetila Diseldorf u sklopu Invictus Igara.

Princ Hari nije bio s njom.

NJeno pojavljivanje nametnulo je pitanje – da li je ovo tek početak njenog povratka na evropsku scenu?

Bez ijedne reči, Megan je još jednom pokazala da zna kako da privuče pažnju – i to s lakoćom.

(Kurir)

