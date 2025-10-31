MELANIJA TRAMP BESNA: Prva dama Amerike okrenula leđa Donaldu, ne želi da ima ikakve veze sa ovim! (VIDEO)

Melania Trump avodno ne želi imati nikakvu ulogu u ovom.

Melanija Tramp odavno je prestala da krije svoje neslaganje s odlukama i stavovima njenog supruga Donalda Trampa. Sad mu je okrenula leđa nakon nakon odluke o renovaciji Bele kuće jer ne želi da je u budućnosti iko krivi za 'narušavanje istorije'.

Podsetimo, Tramp je pre nekoliko dana srušio Istočno krilo Bele kuće da bi napravio mesto za luksuznu plesnu dvoranu, vrednu 300 miliona dolara. Njegov potez izazvao je bes istoričara, ali i javnosti.

Nakon što je u Belu kuću doneo zlatne ukrase i portrete i tako je učinio sličnijom svojoj rezidenciji u Mar-a-Lagu, otišao je korak dalje, ali njegov potez izazvao je revolt. Ipak, postoje oni koji ga brane govoreći da ruši ustaljene norme i tradiciju i da celu stvar finansira svojim privatnim sredstvima.

Melanija navodno ne želi da ima nikakvu ulogu u ovom preuređenju.Wall Street Journal piše da se ne slaže s njim kad je reč o rušenju istorijske zgrade u korist nove plesne dvorane. Za sada se nije oglasila u javnosti, a navodno se ne želi ni pojavljivati pored supruga tokom radova.

Navodno je zabrinuta zbog Trampovih promena i rušenja ovog dela istorije, posebno jer je Istočno krilo bilo mesto kancelarije prve dame. Dodaje se da se distancirala od njegovih planova i odbija da preuzme bilo kakvu krivicu za to, ne želeći u budućnosti da bude povezana s tim projektom.

Istočno krilo pre rušenja imalo je kolonadu i poznati ružičnjak Džeki Kenedi, a sada je zamenjeno betonskom pločom.

Melanijina bivša šefica kabineta Stefani Grišam otvoreno je izrazila nezadovoljstvo zbog rušenja u Beloj kući, istakavši da je takav potez duboko razočarao mnoge koji su radili u toj istorijskoj zgradi.

