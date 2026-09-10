URADIO STRAŠNU STVAR NAKON SMRTI SINA, PA OTPISAO ĆERKU: Prva supruga Ilona Maska progovorila o mračnoj strani milijardera

Navela da je tokom braka često imala osećaj da je Ilon omalovažava i da se prema njoj ponaša kao prema jednoj od svojih zaposlenih.

Prva supruga Ilona Maska, Džastin Mask, otvoreno je govorila o njihovom braku u novom dokumentarnom filmu o milijarderu, otkrivajući da je upravo tokom njihovog odnosa naučila termin „gaslajting“.

Džastin, koja se za Ilona Maska udala 2000. godine i sa njim dobila šestoro dece, jedna je od sagovornica u novom dokumentarcu Mask, čiji je autor i reditelj Aleks Gibni. Četvoročasovni film premijerno je prikazan na Filmskom festivalu u Veneciji 8. septembra, dok je bioskopska distribucija zakazana za 16. oktobar.

„Ja sam alfa u ovoj vezi“

Džastin je ispričala da joj je Mask još tokom njihovog prvog plesa na venčanju jasno stavio do znanja kako vidi njihov odnos.

Prema njenim rečima, tada joj je rekao:

„Ja sam alfa u ovoj vezi.“

Ona je navela da je tokom braka često imala osećaj da je Ilon omalovažava i da se prema njoj ponaša kao prema jednoj od svojih zaposlenih.

„Naučila sam termin ‘gaslajting’ kroz svoju vezu sa Ilonom“, rekla je Džastin u dokumentarcu.

Dodala je da joj je bivši suprug često ukazivao na ono što smatra njenim manama i da se zbog njegovog ponašanja osećala „beznačajno“.

Njihov prvi sin preminuo sa samo 10 nedelja

Jedan od najtežih delova njenog svedočenja odnosi se na smrt njihovog prvog deteta, sina Nevade.

Dečak je preminuo od sindroma iznenadne smrti odojčeta kada je imao svega 10 nedelja.

Džastin se prisetila i objave na društvenim mrežama u kojoj je Mask tvrdio da je držao bebu u naručju kada je preminula. Međutim, ona je rekla da je zapravo ona držala njihovog sina u trenutku njegove smrti.

„Ne mogu da izgledam kul, moram da izgledam kao inženjer“

Džastin je otkrila i neke manje poznate detalje iz njihovog privatnog života.

Prisetila se da je Mask umeo da bude veoma nesiguran kada je birao odeću. Jednom joj je rekao:

„Ne mogu da izgledam kul ili moderno, jer moram da izgledam kao inženjer.“

Njene reči pružaju drugačiju sliku milijardera koji je danas jedan od najpoznatijih tehnoloških preduzetnika na svetu.

Dobili su još petoro dece, ali brak nije potrajao

Nakon smrti Nevade, Džastin i Ilon dobili su još petoro dece.

Među njima su bili blizanci Vivijan i Grifin, rođeni 2004. godine.

Par se razišao 2008. godine, a njihova ćerka Vivijan, koja je transrodna, danas je u veoma lošim odnosima sa ocem.

Mask je ranije javno govorio da je „izgubio“ ćerku zbog onoga što je nazvao „virusom woke uma“.

Tvrdila da je Mask ćerki ukinuo zdravstveno osiguranje

U dokumentarcu Džastin iznosi i ozbiljne tvrdnje o odnosu bivšeg supruga prema Vivijan.

Navela je da je Mask ukinuo zdravstveno osiguranje njihovoj ćerki nakon što je ona saopštila da je transrodna.

Džastin tvrdi i da Mask nikada nije pokušao da popravi njihov odnos.

„To nije u njegovoj prirodi“, rekla je.

Ipak, prema njenim rečima, Mask joj je navodno poručio da ćerki prenese:

„Uvek ću je voleti.“

Mask dokumentarac nazvao „napadom“

Sam Ilon Mask nije učestvovao u snimanju Gibnijevog dokumentarca.

Još 2023. godine film je opisao kao „napad“ na njega, na šta mu je Gibni odgovorio:

„Kako biste to znali?“

Uprkos svemu što je Džastin iznela o njihovom braku, čini se da Mask prema bivšoj supruzi nema negativan stav. U objavi na društvenoj mreži Iks iz januara nazvao ju je „neverovatnom ženom“.

Ko još govori o Ilonu Masku?

Pored Džastin Mask, u dokumentarcu su učestvovali i Maskov otac Er​ol Mask, njegova bivša partnerka Ešli Sent Kler, kao i Martin Eberhard, suosnivač kompanije Tesla.

Reditelj Aleks Gibni je višestruko nagrađivani dokumentarista, nominovan za Emi i Oskara, a među njegovim poznatijim filmovima su Enron: Najpametniji momci u sobi, Taksi na tamnu stranu i Izumitelj: Krv u Silicijumskoj dolini.

Masku je u utorak upućen zahtev za komentar, ali do objavljivanja teksta nije stigao njegov odgovor.

(Kurir.rs/People)

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