MOĆNI CITATI VEDRANE RUDAN: 10 mudrosti po kojima će ostati upamćena

Odlazak Vedrane Rudan ostavio je dubok trag u književnosti i javnom životu.

Hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini nakon duge i teške borbe s karcinomom, javljaju tamošnji mediji.

Na zvaničnoj Fejsbuk stranici hrvatske književnice Vedrane Rudan osvanula je poruka koja je rastužila njene čitaoce širom regiona. Jedna od najpopularnijih spisateljica na prostoru bivše Jugoslavije je preminula posle duge borbe protiv raka.

"Vedrana je otišla na područje bez signala", navedeno je u kratkoj objavi.

Slavna Vedrana Rudan, koja je do ogromnog književnog uspeha stigla posle siromašnog detinjstva i mnogo teških godina na raznim poslovima, objavila je ukupno 17 knjiga (romana i zbirki) tokom svog književnog stvaralaštva.

NJena dela prevođena su na brojne svetske jezike, uključujući engleski, ruski, francuski, italijanski i poljski, a neka od najpoznatijih su "Uho, grlo, nož", "Dabogda te majka rodila", Muškarac u grlu, kao i autobiografija "Ples oko sunca".

Često je i rado davala intervjue, u kojima je bila direktna i kontroverzna koliko u književnom radu, a jedna je od poznatih žena koje se najčešće citiraju. Nakon tužne vesti o smrti Vedrane Rudan, prisećamo se nekih od njenih najpopularnijih izjava.

Ženama ne trebaju ni muškarci ni deca, već sloboda. Pred dvadesetak godina mi žene znale smo govoriti da bi svet bio drugačiji da mi njime vladamo. Nema te gluposti koju zaljubljena žena neće učiniti za svog muškarca. Važno je najpre gledati sebe i ugađati sebi. Možda sam to shvatila prekasno, ali bolje ikad nego nikad. LJubav je gadna stvar; savet: nemojte ni počinjati. Kad je dragi Bog delio organe, dao je muškarcu jedan organ više. Muškarac mu se zahvaljivao na dobroti, a Bog odgovara: "Da, dragi, ali imaš i manji mozak". Velike i prave ljubavi su stvarne i moguće, samo daleko od tuđih očiju i ušiju, da se zavidnici ne mešaju. Nama ne trebaju kvadrati, nama treba pivo, duševni mir i malo vruće riblje čorbe. Prodaja običnih ogledala ide slabo, ali dobro idu ona koja govore da si najlepši na svetu. Kako je lepo biti lep i velik u svojim očima! Prezir počinje kada sve shvatiš, a prihvatanje, ljubav i oproštaj počinju kada bar nešto shvatiš.

(Glossy)

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