MOŽE LI IH OVA TUGA PONOVO UJEDINITI? Hari i Vilijam suočeni sa velikim gubitkom (FOTO)

Iako danas nisu u dobrim odnosima, prinčeve Harija i Vilijama vežu zajedničke uspomene i ljudi koji su obeležili njihovo detinjstvo i odrastanje

Iako su prinčevi Vilijam i Hari već dugo u lošim odnosima i gotovo da ne razgovaraju, jedna tužna vest ponovo ih je povezala kroz zajedničku uspomenu.

Naime, javnost je uzdrmala vest da je preminula Džesi Veb, njihova nekadašnja dadilja, žena koja je imala posebno mesto u životima dvojice prinčeva i koju su obojica veoma voleli.

Džesi je počela da radi za kraljevsku porodicu kada je Vilijam imao oko sedam godina. Brzo je postala važna figura u odrastanju njega i njegovog mlađeg brata Harija, a posebno blizak odnos zadržala je sa starijim princom.

Bila je među gostima na Vilijamovoj proslavi 21. rođendana, a 2011. godine prisustvovala je i njegovom venčanju sa Kejt Midlton. NJena povezanost sa porodicom nastavila se i nakon što je otišla u penziju. Godine 2013, kada je imala 71 godinu, ponovo se angažovala kako bi pomogla Vilijamu i Kejt nakon rođenja njihovog prvog deteta, princa Džordža.

Pomagala im je u domu na Anglsiju, a fotografisana je i tokom šetnji sa novopečenom majkom i bebom. Koliko su je cenili pokazuje i činjenica da je bila pozvana na Džordžovo krštenje u oktobru 2013. godine, kao i na venčanje Harija i Megan Markl 2018.

Pre nego što se konačno povukla, Džesi je brinula i o dvoje dece vikonta Lindlija, Patriku i Margariti. Nakon završetka kraljevskih angažmana živela je u stanu u londonskom Kenigtonu.

Prinčevi su je obožavali, a nije se plašila da kaže šta misli

Novinar i kraljevski biograf Robert Džobson, koji je prvi objavio vest o njenoj smrti, opisao ju je kao vedru ženu velikog srca i zdravog razuma, ističući koliko su je mladi prinčevi voleli.

Kako je naveo, Džesi se nije ustručavala da iznese svoje mišljenje. Čak ni tadašnji princ Čarls nije bio izuzetak. Kada bi dečake pred spavanje previše razigrao, ona bi mu otvoreno savetovala da to ne radi.

Jedan dvoranin ranije ju je opisao kao ljubaznu, odanu i diskretnu osobu koju su svi voleli. Prema navodima Roberta Džobsona, princ Vilijam je obavešten o njenoj smrti.

Porodični raskol i dalje traje

Tužna vest stiže u trenutku kada se odnosi između Vilijama i Harija nisu popravili. Braća su već godinama otuđena, a iako je Hari u jednom intervjuu nedavno govorio o želji da se pomiri sa porodicom, do susreta sa ocem, kraljem Čarlsom, i starijim bratom još nije došlo.

U razgovoru za magazin GQ, Hari je upitan da li veruje da može ponovo da uspostavi bliske odnose sa članovima porodice. Odgovorio je da postoje ljudi koji ne žele da do pomirenja dođe, ali da on to želi.

- Neki ljudi ne žele da se to dogodi. Ja želim da se dogodi. Naravno da želim. Uz sve što se dešava u svetu, najvažnije je pomirenje – to je suština - rekao je vojvoda od Saseksa.

Dodao je da ožiljci ostaju, ali da je važno promeniti način na koji se posmatraju događaji iz prošlosti i pokušati da se krene dalje.

Ipak, njegov intervju izazvao je i kritike. Kraljevska dopisnica magazina HELLO!, Emili Neš, ocenila je da Hari nije dovoljno govorio o sopstvenoj odgovornosti za narušene porodične odnose.

Posebno je istakla da u razgovoru nije bilo jasnog osvrta na posledice intervjua Opri Vinfri, dokumentarne serije za Netflix i Harijevih memoara "Spare", koji su, prema njenim rečima, povredili članove kraljevske porodice.

Neš je ukazala na to da želja da se stavi tačka na prošlost ne znači nužno da su i ostali članovi porodice spremni na isto. Za pomirenje je, kako je navela, važno priznati i sopstvene greške.

Dok se porodični odnosi i dalje ne popravljaju, smrt žene koja je obeležila detinjstvo dvojice prinčeva podseća na period kada su Vilijam i Hari bili bliski i zajedno odrastali uz osobu kojoj su obojica verovala.

(Glossy)

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