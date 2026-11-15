RECEPT ZA RUSKE PRŽENICE: Jedan sastojak dodaju umesto mleka

Prženice su jedan od najjednostavnijih i najomiljenijih doručaka, ali lako mogu da postanu gnjecave i upiju previše tečnosti.

Ako želite da prženice budu rumene i hrskave spolja, a mekane iznutra, umesto mleka upotrebite dve kašike kisele pavlake razblažene sa malo vode. Gušća smesa neće previše natopiti hleb, a ovaj trik posebno dobro funkcioniše sa jučerašnjim hlebom.

Ruski recept za savršene prženice

Za oko 12 manjih prženica potrebno je:

6 kriški hleba

2 jajeta

2 kašike guste kisele pavlake

3 kašike vode

prstohvat soli

malo ulja za prženje

Priprema:

Kada krenete da spremate prženice, prvo sjedinite kiselu pavlaku i vodu dok ne dobijete glatku smesu. Zatim dodajte jaja i prstohvat soli i sve dobro umutite viljuškom. Smesa treba da bude dovoljno tečna da obloži hleb, ali ne toliko retka da ga odmah natopi i učini prženice gnjecavim.

Dobro zagrejte tiganj, sipajte malo ulja i prženice pecite na srednjoj temperaturi. Tako će se ravnomerno ispeći, a spolja će postepeno dobiti lepu, zlatnu koricu.

Nemojte pojačavati temperaturu kako biste ubrzali pripremu. U tom slučaju prženice mogu brzo da potamne spolja, dok će sredina ostati previše vlažna.

Ako želite čvršće prženice, izbegavajte sasvim svež i mekan hleb. Jučerašnji hleb je suvlji i bolje zadržava oblik kada ga umočite u smesu. Kriške secite na srednju debljinu i samo ih kratko provucite kroz smesu sa obe strane, bez dugog natapanja.

(Blic Žena)