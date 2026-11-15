KEJT MIDLTON SE VRAĆA NA SVETSKU SCENU: Ide u Indiju sa princem Vilijamom - prvo putovanje od kad joj je dijagnostikovan rak

Kejt Midlton će se pridružiti princu Vilijamu u Indiji, što će biti njihovo prvo zajedničko putovanje u inostranstvo od postavljanja dijagnoze raka.

Kejt Midlton zvanično putuje u Indiju u pratnji princa Vilijama. Kensingtonska palata je 14. novembra saopštila da će princ i princeza od Velsa, otputovati u Mumbaj povodom ceremonije dodele nagrade „Earthshot” (Earthshot Prize) za 2026. godinu, kao i pratećih događaja.

Ovo će biti do sada najveća dodela nagrade „Earthshot” – okupiće 5.000 ljudi, uključujući šefove država, mlade, akademike, naučnike, predstavnike poslovnog sveta, inovatore, filantrope, kao i pripadnike starosedelačkih naroda i zajednica. Ovo putovanje u Indiju biće prva zajednička inostrana poseta ovog para nakon što je princezi Kejt 2024. godine dijagnostikovan rak.

Poslednja zvanična zajednička poseta princa Vilijama i princeze Kejt bila je 2022. godine, kada su posetili Boston u Sjedinjenim Državama – takođe povodom dodele nagrade „Earthshot”.



Nakon što je strpljivo sačekala pravi trenutak i poboljšanje svog zdravstvenog stanja, ovo predstavlja najnoviju fazu povratka princeze Kejt na svetsku scenu.

Navodi se da se princ i princeza od Velsa raduju boravku od nekoliko dana u dinamičnom gradu Mumbaju, koji predstavlja kulturni i poslovni centar Indije. Iako je glavna tema ove trodnevne posete dodela Vilijamovih nagrada za zaštitu životne sredine, kraljevski par će zajedno učestvovati i u drugim aktivnostima, tokom kojih će „slaviti inovacije, održivost, liderstvo mladih i trajne veze između Ujedinjenog Kraljevstva i Indije”, saopštila je kancelarija para u Kensingtonskoj palati, prenosi magazin "Pipl".

Princeza Kejt se povukla iz javnog života nakon što je u januaru 2024. objavila da joj je dijagnostikovan rak i da je podvrgnuta hemoterapiji. Početkom 2025. godine otkrila je da je bolest u fazi povlačenja (remisije), a od tada postepeno ponovo preuzima svoje redovne kraljevske dužnosti.

U maju je otišla na svoje prvo putovanje u inostranstvo posle više od dve godine, posetioši grad Ređo Emilija na severu Italije.

