NAKON PORODIČNE DRAME SPREMAN ZA NOVI KORAK: Bred Pit navodno želi dete s 33 godine mlađom devojkom!

Bred Pit navodno razmišlja o velikom životnom zaokretu i proširenju porodice sa 33 godine mlađom partnerkom Ines de Ramon, i to u trenutku kada se i dalje suočava s narušenim odnosima s decom iz braka s Anđelinom Džoli

Oskarovac Bred Pit navodno je spreman na novo životno poglavlje sa svojom 33 godine mlađom partnerkom Ines de Ramon, i to nakon jedne od najtežih faza u privatnom životu. Dok odnosi s većinom njegove dece iz braka s Anđelinom Džoli i dalje ostaju narušeni, izvori bliski glumcu tvrde da mu je najveća želja zajedničko dete s Ines.

Prema pisanju stranih medija, glumac ozbiljno razmišlja o proširenju porodice, uprkos porodičnim problemima koje ima s decom iz bivšeg braka s Anđelinom Džoli, koji je završen 2016., a finaliziran 2024. godine.

Bivši supružnici zajedno imaju šestoro dece, a nekoliko ih se poslednjih godina odlučilo javno predstavljati bez njegovog prezimena ili samo kao Džoli. Više od pola dece je i službeno zatražilo uklanjanje prezimena Pit, a čini se da ih jako malo želi da ima nekakav kontakt s ocem.

Paru je važnija porodica od venčanja

Izvor blizak glumcu za magazin Closer opisao je koliko je Pitovu sliku braka obeležila pravna drama s Anđelinom.

'Pravni sistem bio je pravi pakao za Breda i još uvek plaća cenu svog razvoda, što je kod njega prirodno ostavilo gorak ukus. Ipak, i dalje veruje u brak i želi da oženi Ines jer zna da bi je to usrećilo', rekao je.

Dodao je da se nagađalo kako bi par mogao da stane pred oltar tokom njegovog boravka u Grčkoj, gde je snimao poslednji film, ali je Pit odustao od te ideje.

'Srećom, Ines je vrlo strpljiva. Čak je rekla da bi joj odgovarala i privatna ceremonija umesto velikog, službenog venčanja', tvrdi izvor.

Uprkos svemu, čini se da im venčanje nije na listi prioriteta. 'Jedina stvar s kojom ne žele čekati jeste dete. Voleli bi da se to dogodi što pre. Osnivanje porodice sa Ines Bredu je važnije od samog venčanja, a ona se s tim potpuno slaže. Jako je zaljubljena i smatra da će Bred biti divan otac', otkrio je izvor za Closer.

Par je zajedno gotovo četiri godine, pa njihovi bliski prijatelji smatraju da je upravo sada pravo vreme za ozbiljne korake ako žele zajedničko dete. Iza Pitove želje stoji i teška prethodna godina, osim narušenih odnosa s decom, pogodila ga je i smrt majke.

'Teško je rečima opisati koliko ga je sve to iscrpilo. Gotovo je nemoguće zamisliti kako bi se nosio sa svim tim da Ines nije bila uz njega kao podrška', zaključio je izvor, istakavši da je Ines de Ramon glumcu bila 'čvrst oslonac' kroz sve izazove poslednjih godina.

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