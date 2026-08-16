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KRALJICA RANIJA POSTALA BAKA PO 4. PUT: Jordanska princeza na svet donela bliznakinje

Ćerka kraljice Ranije i kralja Abdulaha II, princeza Iman bint Abdulah, je postala mama po treći put.

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Foto: Profimedia/ R. SMITH
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Jordanska princeza se porodila juče kada je na svet donela bliznakinje. 

Dvor je objavio lepe vesti u petak, 14. avgusta, potvrdivši da je par dobio dve ćerke.

- Kraljevski hašemitski dvor sa zadovoljstvom objavljuje da su NJeno kraljevsko visočanstvo princeza Iman bint Abdulah II i gospodin Džamil Aleksander Termiotis u petak, 14. avgusta 2026. godine, dobili bliznakinje. 

Dolaskom novih beba, princeza Iman i Džamil postali su roditelji tri devojčice. Par je svoju prvu ćerku, Aminu, dobio 16. februara 2025. godine.Dolazak dveju beba usledio je nešto više od mesec dana nakon što je kraljica Ranija otkrila da njena ćerka ponovo čeka prinovu, ali se nije govorilo o tome da su u pitanju bliznakinje. 

Kraljica je 9. jula objavila dirljivu porodičnu fotografiju na kojoj se vidi Iman sa trudničkim stomakom, pored Džamila i male Amine.

- Nova radost je na putu... Čestitke Iman, Džamilu i mojoj voljenoj Amini, koja će postati starija sestra - napisala je Ranija na arapskom, a zatim na engleskom dodala:

- Klub unučadi se širi i ne možemo biti srećniji zbog Iman, Džamila i Amine, koja će uskoro postati starija sestra.

Podsetimo, par je u braku od marta 2023. godine, a venčali su se na raskošnoj ceremoniji u Amanu.  

 

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