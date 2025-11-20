Oglas
NAPOKON ZNAMO KAKO JE BIVŠI MUŽ MEGAN MARKL REAGOVAO NA NJENU VEZU SA HARIJEM: Jedna rečenica otkrila istinu o Vojvotkinji!

Beteni Frankel, američka preduzetnica, poznato TV lice, filantropkinja i spisateljica, najpoznatija po nastupima u rijaliti emisiji 'The Real Housewives of New York City', otkrila je kako je bivši suprug Megan Markl, Trevor Engelson, reagovao na romansu lepe glumice s princem Harijem

1763632222_124499_megan_f.jpg
Foto: Profimedia
Beteni Frankel otkrila je zanimljive i do sada nepoznate kraljevske tajne o Megan Markl, piše Pipl.

Kada je Beteni upoznala Trevora Engelsona, rekao joj je da je njegova bivša žena glumica iz serije koja se zove 'Suits', ispričala je 55-godišnjakinja slušateljima podcksta 'The Toast'.

'Nisam znala ništa o seriji', prisetila se kreatorka Skinnygirl brenda. 'Nisam znala ko je ta žena. Mesecima kasnije, vidim fotografije koje pokazuju da Hari izlazi s nekim i poslala sam mu poruku: 'Je li to tvoja bivša?'.

Kada je Engelson potvrdio da je Megan Markl djevojka sina sadašnjeg engleskog kralja Čarlsa III., Frankel je pitala: 'Misliš li da će ona završiti posao?'

Oboje pronašli ljubav nakon razvoda

U to vreme, 49-godišnjak je odgovorio: 'O, ona će završiti posao', misleći na to kako će se Megan i princ na kraju venčati.

Frankel je ponovila: 'Ne želim ulaziti dublje u to, ali on je bio kao: 'Ona će završiti posao'.

Engelson je bio u braku s Markl od 2011. do 2014. godine, a zvezda emisije 'Deal or No Deal' upoznala je Harija dve godine nakon razvoda.

Zvezda Netfliksovog šoua 'S ljubavlju, Meghan' zaista je 'završila posao', jer ju je Hari zaprosio u novembru 2017. godine. Par se venčao u maju sledeće godine.

Ponosni su roditelji dvoje dece: princa Arčija (6) i princeze Lilibet (4), rođene u Kaliforniji.

Što se tiče pak Engelsona, oženio se naslednicom Trejsi Kurland u maju 2019. godine i potom su dobili ćerku Grejs, ćerku Sijenu i sina Logana. Inače, B. Frankel je ranije govorila o Engelsonu, s kojim je jednom bila na sastanku, u australijskom 'Kyle & Jackie O Show'.

Tokom razgovora u aprilu 2018. godine, priznala je da mu je poslala poruku nakon veridbe Markl i Harija koja je glasila: 'O Bože, tvoja bivša će postati princeza!'

Ova priča bila je predstavljena u nedavnoj epizodi Page Six Radija, jutarnje emisije koja svakodnevno donosi najzanimljivije priče o slavnima.

