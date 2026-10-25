„NEVEROVATNO JE ŠTO SAM JOŠ ŽIVA“: Emilija Klark o najtežoj životnoj borbi

Glumica Emilija Klark je na vrhuncu slave preživela pravu dramu.

Glumica Emilija Klark proslavila se ulogom Deneris Targerijan u seriji "Igra prestola", a po završetku prve sezone preživela je pravu dramu.

Naime, glumica je doživela dva moždana udara u kratkom vremenskom periodu i imala teške operacije, zbog čega joj je život visio o koncu.

Ona je o svemu tome javno progovorila 2019. godine i otkrila da je morala ponovo da uči da govori, a pre četiri godine je o svemu detaljno govorila u emisiji Sunday Morning.

"Deo mog mozga više nije upotrebljiv, neverovatno je da mogu da govorim, ponekad artikulsano, i živim svoj život potpuno normalno, bez ikakvih posledica", rekla je glumica tada.

Ona je objasnila i da joj na snimcima mozga koje je uradila nakon svega, "dosta toga nedostaje".

"To me uvek nasmeje. Ja sam u stvarno, stvarno, stvarno maloj manjini ljudi koji to mogu preživeti. Jer, moždani udari, u osnovi, čim bilo koji deo vašeg mozga ne dobije krv na sekundu, nestao je. I tako krv pronalazi drugačiji put za prolazak, ali onda ono gde ne dođe, to je nestalo", objasnila je ona.

Kako je ispričala 2019. godine, sve je počelo kada je osetila jaku glavobolju dok je vežbala u teretani.

"Oblačila sam se u svlačionici u teretani i tada sam počela da osećam snažnu glavobolju. Bila sam toliko izmorena od nje da sam jedva obula patike. Kada sam počela da vežbam, morala sam samu sebe da teram kroz prvih nekoliko vežbi. Nisam odradila trening do kraja, već sam 'otpuzala' do svlačionice, gde sam ponovo počela da osećam kao da mi neko steže glavu elastičnom trakom", objasnila je Emilija tada za New Yorker.

Magnetna rezonanca je pokazala da je pretrpela opasnu vrstu moždanog udara, uzrokovanu krvarenjem u prostor koji okružuje mozak.

Iako je poštovala sve savete lekara, Emilija je imala još jedan moždani udar zbog čega su usledile još dve rizične operacije.

(Nova)

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